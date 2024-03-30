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Вопрос восстановления «Крокус сити холла» выходит за рамки норм морали, поскольку комплекс является крупным работодателем, и станцию метро «Мякинино» в Красногорске была построена его собственником. При этом часть тел погибших в концертном зале не нашли, и родственники будут приходить к «Крокусу», даже если там не будет мемориала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Здесь есть такой неприятный вопрос, и это вопрос не морали, а экономической выгоды, которая встает на первый план. И это самое страшное. Мы все понимаем морально-духовную составляющую, говорим о том, что этого быть не может, но экономическое и финансовое лобби чаще всего решающие», – отметил в эфире «Крым 24» клинический психолог, автор проекта «Zащитникам Отечества» Арсен Исмаилов.

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Автор канала «Русский инженер» Алексей Васильев считает, что восстанавливать здание в прежнем виде никто не станет, а в новом комплексе обязательно найдется место для памятника.

«При таком объёме разрушений будет полный демонтаж имеющихся конструкций. Ситуация не как на Дубровке, когда здание сохранилось. После демонтажа здесь огромная площадка, с которой можно что-то делать, и строительство в любом случае будет. На мой взгляд, очень важно будет выделить, как минимум, памятное место. Я понимаю, что с точки зрения логики бизнеса у них возникает вопрос о полезном использовании площади. Хотя вопросы к собственникам тоже остаются на счёт пожарной безопасности и так далее», – считает Васильев.

«Люди всё равно будут туда приходить, потому что часть людей не нашли, которые полностью сгорели. Всё равно там будет стихийный мемориал», – сказал глава организации «Спецназ «Русь» Андрей Кудрявцев.

Юрист и военный волонтер Павел Селекзянов добавил, что в восстановлении «Крокус сити холла», прежде всего, заинтересованы власти.

«Я думаю, что «Крокус», как комплекс зданий, где огромное количество магазинов, выставочных площадок, будет сохранен. Как бы это сейчас не звучало жестоко, но помимо собственника бизнеса это выгодно и властям – это налоги, это рабочие места. Данный объект брал на себя большую социальную нагрузку, потому что в Мякинино станция метро построена именно собственником «Крокуса». Там у него была большая программа благоустройства».