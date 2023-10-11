«Вопрос жизни»: Зеленский в панике от израильских событий – Дудкин

Президент Украины Владимир Зеленский путешествует по странам Запада, пытаясь хоть каким-то концом зацепиться за «партнеров», чтобы не потерять поддержку. Тем временем, США передают Израилю средства, которые могли бы пойти на помощь Украине, а страны ЕС, обещавшие поставить истребители, сдвигают сроки их передачи.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политический и военный эксперт, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин.

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«Донаттен-фюрер не вылезает из западных государств, клянчит деньги, оружие, деньги. Деньги даже больше всего клянчит, потому как уже схема торговли Украины оружием в другие страны известна, и европейцы, в частности, Дания, Нидерланды, которые обещают ему F16, даты поставок этих самолётов отодвигают всё дальше и дальше, гарантируя в кавычках, что эти самолёты поступят в Украину в 2025-м году, но будет ли сама Украина ещё существовать до этого времени, большой вопрос. А что касается «Рамштайна», там действительно вопросов масса, и, в первую очередь, НАТО сегодня озабочена по инициативе США теми событиями, которые происходят сегодня на Ближнем Востоке, в частности в Секторе Газа и в целом в Палестине, в Израиле. А поскольку Израиль – ближайший союзник Соединённых Штатов, хоть и не член НАТО, но тем не менее, Соединенные Штаты уже предоставили безвозмездной помощи Израилю на 8 миллиардов долларов.

Кстати, можно задать вопрос, кому эти деньги не поступят. Вопрос, конечно риторический, потому как ответ на него известен», – заметил эксперт.

«Что хочется сказать по поводу того, насколько Зеленский озабочен этим ближневосточным кризисом, и он пытается Запад повернуть лицом к Украине, потому что, если от него, а его уже частично сливают, он уже всем надоел, не только в Европе, но и во всём мире, если его только сольют окончательно, для него это не только политический, но и физический конец, потому как слишком много знает. Поэтому Зеленский бьётся в истерике, что Запад его всё-таки не забудет. И хоть каким-то концом он пытается сегодня зацепиться за Запад – не утеряв, ни медийную инициативу, ни финансовую, ни военную», – отмечает Дудкин.