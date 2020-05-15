Вопросом Украины в Германии занялся специалист по противодействию ИГИЛ

15.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Куратор украинского направления в Кремле Дмитрий Козак, несмотря на пребывание в санкционном списке, на минувших выходных посетил Германию и провел переговоры с Яном Хеккером, советником канцлера Ангелы Меркель. Хеккер имеет репутацию влиятельного политика и опыт реализации особо важных решений, в частности, переселения в Европу христиан Ближнего Востока, которым угрожал геноцид, развязанный террористами ИГИЛ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил проживающий в Германии русско-украинский писатель Владимир Сергиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня очень удивило молчание в Германии. Дело в том, что Ян Хеккер, с которым встречался Козак, это очень правильная фигура, с кем встречаться. Этот человек является действительно доверенным лицом Меркель по внешней политике, это абсолютно теневой министр, который решает что-то.

И этот человек в своё время сделал так, что христиан, о которых молчала вся Европа, когда их ИГИЛ уничтожал, там действительно пошёл христианский геноцид, все же молчали, – он сделал так, что в Германию приехали именно беженцы, которые были христиане. Он знает, что такое беженцы. Он оттуда стартовал к Меркель в кабинет, и его уровень абсолютно правильный», – заявил эксперт.

«Я считаю, что этот визит показал ещё одну вещь: у Германии есть желание пропускать некоторых людей, которые решают вопросы, по спецпропуску. То, как это всё было организовано – Козак, всё ж таки, находится в списке невъездных в Европу, ему делают исключение, он приземляется и встречается с единственным правильным человеком во всём правительстве Меркель.

Я считаю, это большой показатель, и мне это даёт надежду на то, что в будущем что-то очень сильно изменится, потому что Хеккер ещё был разведчиком, не забывайте», – добавил Сергиенко.