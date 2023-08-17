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Украина не будет вести переговоры о продлении контракта на транзит газа с Россией, который истекает в конце 2024 года.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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То, что в Европе отказываются от явных выгод, получаемых на протяжении многих лет по отработанной схеме сотрудничества с Россией, давно никого не удивляет. Как и поведение сошедшей с ума и одичавшей Украины.

При этом от поставок газа на Украину и через Украину Россия не отказывается даже сейчас. И как раз именно это вызывает вопросы и удивление – почему Россия с самого начала введения против неё санкций не перекрыла газовый кран, а заодно и нефтяной? Ну, хотя бы наполовину.

Но ещё более странная позиция у Украины. Имея возможность зарабатывать на транзите газа намного больше, чем сейчас, Украина этого не делает. Но оплату получает всё равно. И сама выставляет нелепые требования по пропуску только через одну газоизмерительную станцию, так как другая, видите ли, находится на территории ЛНР.

То есть у Украины есть твердое желание быть лишь немного беременной.

Украина получала стабильно 2-3 млрд долларов за транзит все годы даже после госпереворота 2014 года. С началом СВО, объемы транзита сократились. Уменьшилась и его оплата примерно до 1,7 млрд долл в 2022 году. В 2023-м при текущих объемах транзита Украина может выручить менее 0,5 млрд долл.

И вот теперь Минэнергетики Украины заявляет, что вести переговоры в конце следующего года о продлении контракта на транзит российского газа не будет. А почему сейчас не прекратить контракт? Для этого есть какие-то ограничения у такой принципиальной Украины?

Видно, что и хочется, и колется, и кто-то не велит.

Невзирая на то, что газопровод проходит через зоны боевых действий, он остается неповрежденным. За исключением одиночных инцидентов, вполне возможно, не преднамеренных, а происходивших по причине хронической недолеченности ГТС Украины, и то случавшихся в основном ещё до начала СВО.

Наверное, и поэтому тоже войну называют гибридной. Уж какая-то она странная.

Сейчас через Украину проходит 10-15 млрд кубов газа. А ведь когда-то пропускная способность ГТС Украины, доставшейся ей в наследство от СССР на входе составляла 290 млрд кубометров в год, на выходе – 175 млрд. В такие цифры уже сложно поверить.

А если посчитать, сколько недополучено денег. А если предложить ucrainae vulgaris – украинцу обыкновенному – поразмышлять – ради чего собственно всё это потеряно? Не стоит начинать – во всём будут виноваты москали.