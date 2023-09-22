«Вор у вора украсть пытается»: Мосийчук о реалиях украинской политики

Вадим Москаленко.  
22.09.2023 14:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Украина, Финансы


Под предлогом войны Киев отбирает у местных властей возможность распоряжаться налогами, чтобы грабить эти деньги самостоятельно.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Под предлогом войны Киев отбирает у местных властей возможность распоряжаться налогами, чтобы грабить эти...

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«Идея забрать НДФЛ у местных громад сейчас напоминает, что вор у вора украсть хочет.

Например, иду я по Василькову под Киевом и сморю – перекладывают брусчатку там, где не было прилётов. А это город, по которому первому были нанесены удары. Но мэру нужно переложить брусчатку. Разумеется, заинтересован и подрядчик.

Это только один пример. В Киеве овощерезки покупают, в Прикарпатье стадионы строят, кто-то к своему отельному комплексу дорогу тянет», – возмутился Мосийчук.

Бывший депутат подчеркнул, что Киев пытается лишить местные власти этих средств, но только чтобы расхищать их самостоятельно.

«Забирать НДФЛ надо на время войны, потому что не ко времени брусчатка и стадионы. Но куда сейчас предлагают отдать? Предлагают отдать в структуры, которые не имеют к обороне никакого отношения.

Это будет укладываться та же самая брусчатка, но теперь распоряжаться деньгами и искать подрядчиков будет чиновник с Кабинета министров», – добавил он.

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