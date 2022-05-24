Воронки на харьковских улицах свидетельствуют против ВСУ. Коммунальщики уничтожают улики

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Новости Украины

Около 8 часов утра 23 мая Шевченковский (Дзержинский) район Харькова содрогнулся от взрыва, затем последовала еще серия. Выяснилось, что самый мощный прилет был в районе улицы Тобольская, рядом с остановкой общественного транспорта. Там разорвался кассетный снаряд РСЗО.

То, что при взрыве пострадал только один человек, можно считать большой удачей: автобусы и троллейбусы уже вышли на маршруты, и на остановке в этот час могло быть многолюдно.

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«Патриотические» паблики немедленно обвинили в обстреле жилых кварталов «российских орков», однако достаточно одного взгляда на следы «прилета», чтобы сделать однозначный вывод: выстрел произведен с южного направления, в то время как позиции союзных сил находятся на севере. Это подтверждает, в частности, «Институт изучения войны» (США) который 21 мая вынужден был признать, что «российские войска вернули себе некоторые утраченные позиции к северу от Харькова».

Российские источники также сообщают о «крупном поражении сил ВСУ севернее Циркунов и Рубежного» и «обстрелах позиций ВСУ севернее Салтовки».

Косвенным доказательством вины украинских военных в обстреле Шевченковского района может служить также факт, отмеченный местными жителями: утром на ближайших блокпостах, где обычно проверяли документы у водителей, не оказалось патрулей. Настораживает также не типичная для коммунальщиков оперативность при ремонте поврежденного дорожного покрытия.

Как правило, суетятся они только в тех случаях, когда прилет был явно с украинской стороны. Точно так же, после ночного обстрела Шевченковского района в начале мая, рабочие заметали следы артобстрела уже ранним утром, быстро ставили латки на места воронок на асфальте.

Отметим, днем ранее также из РСЗО был обстрелян Киевский район.

В город с начала мая вернулись сотни тысяч жителей, начали работать рынки, кое-где открылись предприятия сферы обслуживания, офисы. Если украинские военные возвратят практику залпов по жилым кварталам, это неизбежно приведет к огромному количеству жертв. А также к новым разрушениям, которые так любит подсчитывать мэр города Игорь Терехов. Правда, делает он это по какой-то своей, особенной методике.

По последним данным городского головы, 492 жилых дома в Харькове «не подлежат восстановлению». В то же время государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что с 24 февраля в городе разобрали 98 разрушенных объектов, чтобы спасти людей из-под завалов. Представить здание, которое нельзя восстановить, без завалов затруднительно. Значит, либо спасатели работают недопустимо медленно, либо Терехов (что вероятнее) снова сильно преувеличивает.

А вот вырвавшиеся в Харьков жители сел и поселков, которые в ходе противостояния побывали под контролем как ВС РФ, так и ВСУ, о своих потерях и впечатлениях рассказывают только близким людям и только под большим секретом.

И это естественно, потому что никто из свидетелей, в том числе проукраински настроенные граждане, не обвиняет российских военных в насилии, мародерстве и прочих мерзостях. Совсем другое говорят о ВСУ и особенно о «Кракенах». В принципе, они грабят и убивают мирное население так же, как в Харькове, только делают это якобы в отместку за сотрудничество населения с «оккупантами».

Циркуны после отступления российских частей «освободители» обнесли до голых стен, устроили кровавую провокацию с расстрелом автомобиля на въезде со стороны Харькова.

В Старом Салтове, по свидетельству очевидцев, после того как поселок был захвачен ВСУ и нацбатами, украинские военные в упор били из танков по пяти многоквартирным домам в которых находились жители. Били до тех пор, пока здание не складывалось, как карточный домик.

Также сообщают, что в дома пророссийски настроенных жителей поселка по ночам врываются банды карателей в камуфляже, но без знаков различия, документов не предъявляют, людей увозят в неизвестном направлении. Шансы выжить у похищенных даже ниже, чем у «коллаборационистов», официально задержанных силовиками.