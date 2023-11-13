«Воровали цистернами»: почему горючее для ВСУ решили окрасить в другие цвета

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине намерены маркировать красителями предназначенные для военных нужд бензин и дизтопливо, чтобы не воровали и не разбавляли.

Об этом сообщает официальный тг-канал Минобороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Отмечается, что в дизельное топливо будет добавлен краситель ярко красного цвета. Поставки такого маркированного топлива Минобороны планирует наладить уже на следующей неделе. В ВСУ маркированное дизтопливо попадет в конце ноября.

«Маркировка даёт возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет сделает невозможным злоупотребление на местах относительно смешиваний горючего. Качество горючего для военной техники имеет важнейшее значение. Промаркированное топливо будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез. Даже если его разбавить очень сильно, дизельное топливо будет менее красного или розового цвета», – говорится в сообщении.

При этом для бензина также будет внедрен свой краситель – зелёного цвета.

Отмечается, что в результате нововведения цена на дизель и бензин не изменится.

Ситуацию обсудили киевский украинский журналист Александр Шелест и киевский политолог Руслан Бортник.

«Понимаете, я пытаюсь найти какое-то объяснение. Складывается впечатление, что эта риторика, вот, то, что работало, условно говоря, год назад, когда Херсон освободили, то, что работало полтора года назад, когда мы ждали первые «Хаймарсы», сейчас не работает. Если мы красим солярку и бензин для того, чтобы не воровали», – возмутился Шелест.

В свою очередь, Бортник назвал идею «креативной и по-своему правильной».

«Но как в баки заглянуть? Мы же понимаем, что идея имеет смысл только в том случае, если воровали цистернами и разливали через заправки всем кому ни попадя. Потому что, ну, тогда, может, кто-то попадётся, кто скажет: я не буду заливать себе такой бензин, он ворованный, я куда-то настучу. Если же разливали своим, то оно не будет иметь смысл, никто же в баки заглядывать не будет, какого цвета там бензин. Но это имеет смысл только если воровали цистернами. Не допустить массового распространения. А будет ли он красным, зелёным, серо-буро-малиновым, если разливали среди своих, то оно будет и дальше вороваться. Но сама идея с технической точки зрения правильная», – поддержал политолог инициативу украинского Минобороны.