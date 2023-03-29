Ворованные терминалы «Starlink» массово перестают работать для ВСУ

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В течение многих лет Украина через коррупционные схемы закупала терминалы спутниковой навигационной системы «Starlink», в результате чего теперь они начинают массово выходить из строя.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, «Starlink» им (Украине – прим.) серьёзно помогал, чем они хвастались. А сейчас начинают возникать трудности, но они не столь повальны, как говорят. Дело в том, что в феврале 2018 года они закупили 20 тысяч терминалов, и затем стали подкупать. А продавали им люди не совсем добросовестные – ворованные, купленнные со скидкой, по акции, а продавали по полной цене. И в итоге все эти терминалы прекращают работу. Естественно, это вызывает недовольство в соцсетях на Украине, в средствах массовой информации», – сказал Кошкин.

Более того, он подчеркнул, что Украина не имеет возможности пользоваться дешёвыми западными системами навигации даже на новых российских территориях.

«А самое главное, что не работают сейчас возможности «Starlink» на территории Херсонской, Запорожской областей, и в ЛДНР. Потому что здесь хотели бы, особенно ВСУ, поддерживать полёты своих беспилотников с помощью космического Интернета. А сейчас они сделать этого не могут. А тем более на территории России им приходится пользоваться более дорогими и сложными системами космического управления. Это всё вызывает недовольство, которое перебрасывается на внутриполитическую борьбу в США. Демократы не очень довольны Маском, да и Маск не очень доволен демократами», – резюмировал эксперт.