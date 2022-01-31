Воровавшие лес албанцы устроили перестрелку с сербскими полицейскими

31.01.2022  13:18 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Косово, Криминал, Происшествия, Сербия


Накануне вечером у административной границы между Косово и остальной Сербией несколько десятков албанских лесников открыли автоматный огонь по полицейскому патрулю.

Незаконно вырубившие более десятка гектаров леса албанцы выпустили по сербским полицейским более 200 патронов.

Накануне вечером у административной границы между Косово и остальной Сербией несколько десятков албанских лесников...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел в районе села Растелица под Куршумлией. Нападению албанцев подвергся полицейский наряд УП «Прокупле», патрулировавший территорию у административной границы.

«Там было от 40 до 50 албанских лесничих, и еще дюжина их тракторов вытаскивала лес. Когда они увидели сотрудников полиции, то открыли огонь из автоматов, но полиция открыла ответный огонь, после чего лесные воры бежали с тракторами в район Косово и Метохии. Это был настоящий шквал огня», – рассказал сербским СМИ очевидец произошедшего.

Воровские набеги на села Куршумлии вдоль административной границы с Косво продолжаются с 1999 года, то есть с момента прихода в Косово международных оккупационных сил. По этой причине деревня Растелица в последние несколько лет не была постоянно заселена, и только в нескольких домах теплится жизнь, да и то, в основном, в летние месяцы.

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