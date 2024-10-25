Воровство помощи Запада в Киеве: Счет пошел на миллиарды

Вадим Москаленко.  
25.10.2024 15:09
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Украина


Украинские коррупционеры умудряются воровать значительную часть средств, выделяемых странами Запада на закупку оружия для ВСУ.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские коррупционеры умудряются воровать значительную часть средств, выделяемых странами Запада на закупку оружия для...

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«Весь техноэкспорт является источником коррупции и дополнительных затрат, и воровства западных денег.

Логика очень простая – нам оплачивают [покупку оружия]. Например, Береза договорился о покупке снарядов за полторы тысячи гривен. А Лапин приезжает, и говорит: «Мы предлагаем две с половиной тысячи гривен за эти снаряды. Просто пятьсот гривен поедет туда, а пятьсот – туда», – сказал Лапин.

«Примерно так выглядела схема по воровству западных денег. Потому что эти деньги на закупки нам дают западные партнёры. Они оплачивают многие заказы для нашей оборонки. На это выделяются миллиарды», – добавил порошенковец.

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