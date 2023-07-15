Воровство верхушки Минобороны шокировало страны НАТО

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Страны западного блока никогда не примут Украину в состав НАТО из-за уверенности в том, что киевские чиновники сразу же примутся за «распил» бюджета Альянса.

Об этом в интервью украинской журналистке-русофобке Юлии Литвиненко заявил профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, экс-разведчик КГБ Александр Зеленько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В странах НАТО нет всей верхушки Министерства обороны, каждого начальника департамента – долларового мультимиллионера. В странах НАТО нет такого, чтобы у каждого военкома была вилла на территории курортных зон. Причём это страна, которая полностью существует за чужой счёт. Которая просит: «дайте на еду», и в этой стране министр обороны – долларовый мультимиллионер», – сказал Зеленько.

«Кто из избирателей цивилизованных стран простит, если их начальники пустят такую страну в европейский дом? Ни в коем случае. Я понимаю, что яйца по 17 гривен – это круто, а по 2 евро – это шикарно. Если бы мы имели доступ к общему бюджету НАТО – тут, наверное, не просто мультимиллиардеры, тут бы реально миллиардером стал каждый чиновник Министерства обороны. Поэтому этого не будет. В принципе, никогда», – добавил он.