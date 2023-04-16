Воруем сотнями миллионов, а ВСУ нищие – львовский депутат

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В Украине есть деньги для отменённых ранее выплат всушникам, однако киевское руководство разворовывает всё, до чего может дотянуться.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил депутат львовского облсовета Олег Синютка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский воин должен чувствовать себя уважаемым и обеспеченным. И это ложь что денег нет, просто надо прекратить разные коррупционные схемы и воровство», – сказал депутат.

Синютка подчеркнул, что, несмотря на войну, украинское руководство продолжает массово воровать везде, где только может.

«Если человек, которого связывают с руководителем таможни, вывозит за границу 760 тысяч долларов, снимает со счёта десятки миллионов гривен, то вопрос и к сегодняшней власти – почему так? Кто будет отвечать за эти вещи и почему не покончили с коррупцией? Сегодня на дороге Киев-Чернигов закатывается в асфальт десятки миллионов гривен, это, наверное, тоже вопрос, это ли приоритет для украинского государства», – возмутился он.