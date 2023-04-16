Воруем сотнями миллионов, а ВСУ нищие – львовский депутат

Тарас Стрельцов.  
16.04.2023 19:08
  (Мск) , Львов
Просмотров: 550
 
Вооруженные силы, Дзен, Киев, Коррупция, Общество, Украина


В Украине есть деньги для отменённых ранее выплат всушникам, однако киевское руководство разворовывает всё, до чего может дотянуться.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил депутат львовского облсовета Олег Синютка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Украине есть деньги для отменённых ранее выплат всушникам, однако киевское руководство разворовывает всё,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Украинский воин должен чувствовать себя уважаемым и обеспеченным. И это ложь что денег нет, просто надо прекратить разные коррупционные схемы и воровство», – сказал депутат.

Синютка подчеркнул, что, несмотря на войну, украинское руководство продолжает массово воровать везде, где только может.

«Если человек, которого связывают с руководителем таможни, вывозит за границу 760 тысяч долларов, снимает со счёта десятки миллионов гривен, то вопрос и к сегодняшней власти – почему так? Кто будет отвечать за эти вещи и почему не покончили с коррупцией?

Сегодня на дороге Киев-Чернигов закатывается в асфальт десятки миллионов гривен, это, наверное, тоже вопрос, это ли приоритет для украинского государства», – возмутился он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть