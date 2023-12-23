«Воруют как в последний день, чтобы потом сбежать» – Карасёв о Кличко и Зеленском

Украинское руководство осознаёт неизбежность поражения, и перед тем, как сбежать, пытается наворовать побольше.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инфраструктура уничтожается. А с метро что творится – денег нет, чтобы поддерживать инфраструктуру. Либо украли, либо их просто нет. Либо люди вообще не понимают, что такое метро.

Ну, понятно, когда село приходит к власти, они не понимают, что такое метро. Там другой менталитет. Метро – это сложное транспортное сооружение. Так давайте сохраним то, что осталось от Советского Союза», – сказал Карасев.