Воруют землю вагонами. Украинский министр попался на хищениях в особо крупных размерах

Никогда такого не было и вот, опять. В Киеве поймали на воровстве в особо крупных очередного министра. Национальное антикоррупционное бюро разоблачило в завладении государственной землей на 291 млн грн (примерно 6,8 млн евро по нынешнему курсу) и попытке незаконного завладения землей еще на 190 млн грн (около 4,5 млн евро) бывшего главу аграрного комитета Рады и действующего министра агрополитики в правительстве Шмыгаля Николая Сольского.

Речь идет о краже земли государственных предприятий «Искра» и «Агрофирма «Надія» на Сумщине. По версии НАБУ, министр вступил в сговор с главой Госгеокадастра Украины. Это произошло еще до того, как Сольский получил портфель в украинском правительстве.

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Сообщают, что в состав преступной группы во главе с министром входили должностные лица органов Госгеокадастра (называют , в частности фамилию главы юридического департамента сумского управления Госгеокадастра Виктории Маликовой) и лица, контролировавшие деятельность этих органов, так называемые кураторы.

«В результате реализации сделки в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн. Они также предприняли попытку завладеть 3282 га земли», – сообщают в НАБУ.

О подозрении сообщили организатору схемы, действующему министру, двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, способствовавшему совершению преступления. Продолжается вручение подозрений другим участникам преступной схемы.

Не успела в украинском информпространстве осесть пыль от взрыва этой инфобомбы, как пришло известие о громкой отставке – Николай Сольский добровольно ушел с министерской должности. Правда, сообщил об этом громадянам не сам виновник торжества, а почему-то спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, по словам которого Рада рассмотрит заявление министра на одном из ближайших заседаний.

Масла в огонь подлило и сообщение киевского издания «Главком», по данным которого подельник Сольского – замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич уже покинул территорию страны. И Высший антикоррупционный суд отправил проворовавшегося министра в СИЗО до до 24 июня.

Правда, поборники справедливости радовались недолго. Уже к обеду пришло новое сообщение – за министра оперативно внесли залог в размере 75 миллионов гривен и теперь он на свободе. Но дело не закрыто.

Сольский пришел в правительство из большого бизнеса и известен как латифундист и один из заправил «Украинского аграрного холдинга». Это группа компаний, представленная на рынке уже 16 лет – с 2008 года. Как хвастливо отмечается на ее сайте в Интернете «Мы возделываем более 60 тысяч гектаров земли в Черниговской, Киевской, Полтавской и Закарпатской областях. Наши зернохранилища способны вместить 352 тыс. тонн зерновых, а собственная система логистики — доставить продукцию в любой уголок страны и в пункты доставки за границу».

Уже хотя бы из этого понятно, что перед нами не случайный воришка, дорвавшийся до госбабла, а системный коррупционер, методично отжимавший в свою пользу то, что, по его мнению, плохо лежит.

Детективы НАБУ насчитали, что с 2017 по 2021 год (включая период нахождения во главе парламентского комитета аграрной политики) Сольский с другими участниками схемы украли у Неньки Украины 1250 земельных участков общей площадью 2493 га и не смогли довести до завершения кражу 3282 га земли.

Схема проворачивалась в Сумской области и заключалась в уничтожении документации, которая подтверждала право двух госпредприятий на постоянное пользование землей. Впоследствии чиновники геокадастра составили акт о «самовольном занятии» земли предприятиями и передавали её подконтрольным лицам в качестве реализации права на бесплатные сотки с последующей передачей в аренду агрохолдингу.

В это же время «Украинский аграрный холдинг» Сольского опрометчиво отчитался об увеличении земельного банка. До 2018 года земельный банк компании составлял 51 тыс га, и она не присутствовала в Сумской области, а уже сейчас заявляется, как упоминалось выше, о 60+ тысячах га с добавлением Сумщины.

Сейчас экс-министру грозит до 12 лет лишения свободы, хотя вину свою он не признает и уверяет, что от вменяемых ему схем не получал никакой выгоды. При этом, выйдя из СИЗО под залог он продолжает выполнять министерские обязанности – до тех пор, пока его от них не освободит Рада.

Чтобы оценить в полной мере абсурдность ситуации, добавим для контраста свежее подозрение бывшему руководителю ЧАЭС, которому шьют госизмену за то, что он руководил станцией «во время российской оккупации». То есть, по логике охранки, руководитель АЭС должен был повесить замок и уйти с ядерного объекта? Зато обвиненный в масштабном воровстве министр уже завтра как ни в чем ни бывало придет в родное ведомство со словами: «Доброго ранку, панове!»

Не то, что поганый «коллаборант» с ЧАЭС.

Учитывая скорость, с которой развиваются события, нельзя отрицать возможность того, что перед нами долго готовившаяся силовиками операция, детали которой были проработаны заранее. Впрочем, ряд обстоятельств – включая оперативное освобождение Сольского под залог и бегство его ключевого подельника за границу, заставляют поумерить ожидания восстановления в этом деле справедливости.

Это только политические дела в нынешней Украине клепают как на конвейере и схема эта сбоев почти не дает. А вот что касается дел экономических, то несмотря на всю декларативную борьбу с коррупцией, единственные реальные украинские вип-коррупционеры уровня министра, , которые все же «присели», пусть и ненадолго, за все годы незалежности – это экс-премьер Лазаренко и экс-глава Госфинуслуг Василий Волга.

Только вот первого из них взяли за задницу американцы, а второй пошел по этапу на пять лет за покушение на получение взятки при охаиваемом нынче на все лады «преступном режиме» беглого Януковича. В обоих случаях заслуги выкормышей «революции гидности» нулевые. Так что место хотя бы одного вип-коррупционера, реально посаженного этой властью все еще остается вакантным.