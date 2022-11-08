Ворвавшихся в Херсон ВСУшников расстреляют русские, переодетые по гражданке – украинский полковник

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Новости Украины

Тематика сдачи русскими Херсона – это классическая информационно-психологическая спецоперация с целью спровоцировать ВСУ на переход в наступление против своих самых боеспособных и мощных группировок.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военный эксперт, бывший полковник оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Остается, по нашей оценке, около сорока тысяч. Как было, так и осталось (группировка российских войск в Херсоне – ред.) Да, была ротация. Кого-то вывели, кто не имеет там особенного значения, по типу Росгвардии, а кого-то и завели туда. Десант и другие, даже мобилизованные для пополнения личного состава. Плюс готовится провокация в плане переодевания спецназа и десантников в гражданскую одежду для создания картинки, что – как будто в Херсоне будут обороняться местные жители против ВСУ. Они провоцируют», – рассуждал эксперт.

Он предупредил, что русские попросту «заманивают ВСУ в Херсон».

«По моему мнению – это классическая информационная психологическая спецоперация в плане того, что они провоцируют ВСУ на переход в наступление, имея довольно мощную группировку, самую боеспособную, кстати, именно численно на сегодняшний день вдоль всей линии фронта. И они провоцируют нас на то, чтобы мы перешли в наступление. Чтобы наше наступление провалилось, и мы понесли очень большие потери. Поэтому и идет эта вся сопровождающая информационная кампания касательно того, что они не сегодня-завтра оставляют Херсон, и «жест доброй воли», и что они только ни вспоминали», – тревожится Жданов.