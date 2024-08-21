«Воры! Ганьба!»: Депутаты Рады требуют гнать министра энергетики в шею

Министр энергетики Украины Герман Галущенко вместо того, чтобы готовить страну к тяжёлой зиме, превратил своё ведомство в коррупционную «динамо-машину».

Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А теперь об энергетике, о грустном. А это грустно. Где Галущенко? Мало того, что мы вчера проголосовали его вызвать. Галущенко, где ты?! Где ты, какие провода ты сейчас чинишь, что ты делаешь? Или какие опять там коррупционные схемы крутятся в Минэнергетики? Мне кажется, что главная энергетика в государстве – это коррупционная динамо-машина, которую крутят все сотрудники, руководство Минэнергетики.

Посмотрите, только этого Хейло взяли – где это Хейло (замминистра энергетики, попался на взятке 500 тыс. долларов – ред.)? Это Хейло брало взятки, в то время у людей нет света. У Хейла и у Министерства энергетики есть взятки.

У людей нет света – у них все в порядке. В Раду они не приходят, они не приходят даже на свои законы. Ну, зачем им слушать вопрос: а как вы готовитесь к зиме, а как вы готовитесь… они готовятся только к одному: как понабрать больше денег по карманам – и куда с ними сдрыснуть», – возмущался Гончаренко.