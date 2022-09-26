«Воры, изменники!» – Санду набросилась на митингующих молдаван

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Президент Молдовы Майя Санду назвала граждан, вторую неделю требующих ее отставки в центре Кишинева, тунеядцами и ворами.

Об этом она заявила сегодня на брифинге по поводу заседания Совета безопасности Молдовы, состоявшегося два дня назад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо срочно выявить финансовые потоки, за счёт которых финансируется участие в протестах в Кишинёве. Те, кто не хочет работать, идут зарабатывать деньги на протесты. Все попытки трансформировать эти протесты в насильственные действия и привести к дестабилизации ситуации в стране – должны быть санкционированы госучреждениями», – сказала Санду.

По ее словам, очевидно, что протестующие сегодня «проплачены из денег, украденных у граждан, работающих и выплачивающих налоги».

«Эти средства были украдены, и вот сегодня используются для оплаты ряда людей, которые не хотят ходить на работу, а получают деньги на протестах. Те, кто требуют моей отставки – воры!», – кричала Санду.

В минувшее воскресенье на улицы Кишинева вышли тысячи людей. По данным полиции – 6,5 тыс, однако, судя по фото с воздуха, людей было намного больше. Организаторы протестов оценивают количество участников в 45 тыс, еще 20 тыс, по их словам, не смогли приехать из регионов, потому что транспорт блокировался властями.

Протестующие пытались прорваться на территорию президентуры (администрации президента), но в итоге поставили свои палатки у ворот. Они прикрепили воздушные шары к картонной фигуре Санду и запустили ее в небо.

Отставки президента требовали даже некоторые участника массового забега, который проходил под эгидой властей в Кишиневе. Санду потребовала от мэра столицы Иона Чебана разогнать протесты, но тот отказался.

«Сегодняшний брифинг Санду – просто ужас! Она уже открыто объявила войну собственным гражданам, назвала всех, кто поддерживает Россию – предателями Родины, обещав аресты и жесткие наказания! Всех протестующих она зачислила в разряд коррупционеров, так как они получают деньги. Фактически, она объявила себя Диктатором. И да, она открыто объявила о запуске политических репрессий!», – прокомментировал выступление Санду в своем ТГ-канале депутат Молдавского парламента Богда Цыдря.

Калининградский политолог Александр Носович пророчит скорую отставку молдавского президента.

«Массовые протесты в Молдавии переросли в прорыв протестующих на территорию администрации президента и эпическую потасовку с полицией. Это, конечно, не Киев ноября 2013-го: едва ли какое-то из западных посольств или равных им по влиянию в Кишиневе западных НКО отреагииует на звиряче побиття. Били-то на сей раз чужих, защищая от них своих. Но атмосфера в Молдавии грозовая, и без внешней прокачки – по чисто внутренним причинам – Майя Санду может не досидеть в кресле до конца президентского срока», – написал Носович.