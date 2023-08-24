«Восемь лет колонии» – российское правосудие догнало иноагента Каца в Израиле

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Басманный суд Москвы заочно приговорил сегодня к 8 годам колонии блогера и экс-депутата муниципального собрания московского района Щукино от партии «Яблоко» Максима Каца (иноагент) по делу о фейках о российской армии.

Об этом сообщает Генпрокуратура РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также суд запретил Кацу администрировать сайты в течение четырех лет.

Обвинение запрашивало для него 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Кац опубликовал на своем YouTube-канале видео о «зверствах российской армии» в Буче. Блогер через своего адвоката вину не признал. Адвокат Каца Алан Гамазов уверял, что свою версию событий в Буче Минобороны обнародовало уже после того, как блогер выложил ролик.

Видео Каца о Буче набрало 2,3 млн просмотров. Сам блогер находится в Израиле. В России его объявили в розыск.

«Зачем гражданина Израиля М.Каца осудили на 8 лет за фейки о российской армии – я не понял. Хотя, почему гражданин Израиля М.Кац столько лет изображал из себя российского политика, я тоже не понимал», – прокомментировал приговор обозреватель «Комсомольской правды» Сергей Мардан в своем тг-канале.

Его коллега с RT Константин Придыбайло считает, что заочный приговор не действенная мера.

«Кацу плевать. Он сидит в Израиле, собирает донаты на стримах, а его и жены контора продолжает работать в России. Пока таким блевотным персонажам не будут бить по их доходам, имуществу и распространению их контента — плевали они в лицо всем российским судам, чиновникам и вплоть до президента. Этот еврейский уклонист, российский сблëв либеральной политики 10х годов должен страдать от того, что его государство наконец-то решило закрыть. Конторы и всё имущество и средства — арестовать. За распространение контента с рожей этого упыря — штрафовать и приравнивать к распространению экстремизма. За донаты ему — исправительные работы или недели ареста. И тогда эти ползучие твари, не вынимающие гранты изо рта, поймут хоть что-то», – написал Придыбайло.

Адвокат Дмитрий Аграновский считает, что Кац играет на руку России, когда начинает разоблачать беглых навальнистов. Недавно он доказал, что экстремистская организация ФБК никак не влияет на введение антироссийских санкций, хотя публично утверждает обратное. Команда Каца провела исследование и выяснила: объяснения, которые западные страны приводят в обоснование санкций против того или иного россиянина, не имеют ничего общего с объяснениями навальнистов.

Эти утверждения вывели из себя агента британской разведки Марию Певчих, замещащющую в Европе блогера-уголовника Алексея Навального. В соцсетях она обрушилась на Каца с площадной бранью.

«Много раз обращал внимание, что либералы ненавидят друг друга, причем, не только из-за дележа средств и ресурсов, а просто из любви к искусству, от внутренней склочности. И это не случайность, именно такие люди благодатный материал для спецслужб. В связи с этим, поздравляю иноагента Каца с получением заслуженных 8 лет лишения свободы (пока, правда, заочно) по ст.207.3 ч.2 УК РФ за распространение вражеской пропаганды в отношении нашей армии», – написал Аграновский.