Восемь украинских боевиков тяжело ранены в ходе вылазки за алкоголем

10.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Только в 28 бригаде ВСУ, расположенной в зоне «ООС», за прошедшие сутки восемь военнослужащих, в том числе четыре офицера, получили серьёзные ранения во время попытки купить алкоголь.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В подразделение бригады прибыла комиссия штаба «ООС». С целью задобрить проверяющих, комбриг Марченко поставил задачу организовать для членов комиссии «культурно-досуговую программу» в банном комплексе.

Для закупки продуктов и спиртного к столу в населённый пункт Елизаветовка были отправлены трое военнослужащих соединения. Передвигаясь на автомобиле «Nissan Terrano» боевики сбились с установленного маршрута и допустили наезд на взрывное устройство. В результате подрыва сержант Лукьянов получил ранения средней степени тяжести, старшие солдаты Лукьяненко и Норкин госпитализированы в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении

Также в НМ ДНР рассказали, что в результате ДТП в госпиталь доставили пятерых украинских боевиков, включая офицеров ВСУ.

«Кроме того, в тот же день произошло еще одно ДТП с участием военнослужащих 28 бригады. Пятеро офицеров 28 бригады, воспользовавшись моментом, когда управление бригады занято работой комиссии, решили отметить день рождения своего товарища и убыли с занимаемых позиций на служебном автомобиле «Козак-2» в кафе «Фаворит», расположенное в населённом пункте Угледар.

Ввиду плохих погодных условий, водитель автомобиля допустил съезд транспортного средства в кювет и дальнейшее его опрокидывание. В результате ДТП подполковник Кныш, старший лейтенант Уткин и лейтенант Мороз получили закрытые черепно-мозговые травмы, подполковники Пашковский, Юрчак и водитель старший сержант Драганов госпитализированы с переломами конечностей.

Мы не исключаем, что командование ВСУ, преподнесет травмированных боевиков, как потери в результате нарушения режима прекращения огня со стороны НМ ДНР», – отметили в ведомстве.