Вошел не в ту дверь: карма 2014 года догнала Коломойского в России

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Карма в очередной раз догнала нынешнего сидельца киевского СИЗО и бывшего украинского олигарха Игоря Коломойского. Кошехабльский районный суд в Адыгее запретил на территории России деятельность Игоря Валерьевича, ранее включенного Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Адыгеи, этот приговор был вынесен после того, как украинского бизнесмена заочно арестовали в России по разным обвинениям. Судья согласился с аргументами зам генерального прокурора России и запретил в России деятельность Коломойского и связанных с ним лиц.

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В решении суда о запрете деятельности «в связи с экстремистской деятельностью» фигурирует объединение, включающее в себя Коломойского, бывшего владельца смоленского банка Павла Шитова и компанию JKX Oil & Gas Limited из Великобритании.

По версии Генпрокуратуры, действия этой группы носили «ярко выраженный антироссийский характер». В иске говорится, что Коломойский с помощью подконтрольных СМИ «развернул масштабную антироссийскую агитацию», а также «взял на полное обеспечение» подразделения запрещенного в РФ полка «Азов» и добровольческие националистические батальоны «Днепр», «Луганск», «Шахтерск» и «Айдар», тратя на них до $10 млн ежемесячно.

Вспомнили российские прокуроры ( правда, с опозданием на десять лет, но хоть так), как Коломойский в первые месяцы после победы майдана поощрял убийства и похищения сторонников ЛНР и ДНР, выплачивая премии за каждого, как тогда говорили на Украине «сепара», а наружная реклама в украинских городах пестрела рекламными призывами от тогда еще коломойского Приватбанка с обещанием той же награды за «москаля».

По версии прокуратуры, именно смоленский банкир Шитов на Украине был назначен «ответственным за активы Коломойского в крипте». Кроме того, в иске указано, что Шитов неоднократно поддерживал теракты и диверсии на территории России и публиковал «оскорбительные нецензурные высказывания в адрес отдельных граждан».

Решением суда у Коломойского было изъято в пользу государства здание и шесть помещений в Москве площадью 5,5 тысячи квадратных метров, а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях – общей площадью 5573 гектара. В общем, не быть Игорю Валерьевичу российским латифундистом. Хотя, признаем, размах щупалец, запущенных в скупку российской земли, впечатляет.

Суд обратил в доход государства и другие российские активы Коломойского. Так, в федеральную собственность взыскали 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг — Юг» стоимостью свыше 5 млрд рублей.

Как свидетельствует налоговая отчетность, ежегодная выручка этих компаний составляет 1,7 млрд рублей, а валовая прибыль — 250 млн рублей.

Напомним – в сентябре прошлого года активы Коломойского арестовали и на Украине. Там бывщий олигарх потерял почти тысячу объектов недвижимости и более 1600 транспортных средств, включая корабли и яхты. Это вдобавок к национализированным долям в компаниях, которыми Коломойский прямо или косвенно владел до ареста.

Расчетная стоимость всего этого добра – больше трех млрд гривен ($81 млн). Также на бывшем деловом партнере Зеленского висит обвинение в присвоении денег Приватбанка на сумму более чем 9,2 млрд гривен ($249 млн).

Так что теперь Игорь Валерьевич, если выйдет на свободу, то изрядно обедневшим. Впрочем, такая опция представится ему явно нескоро. На прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева в который раз продлил на два месяца срок содержания экс-олигарха в СИЗО. На этот раз крайний срок его пребывания там выйдет в конце апреля. Правда, вероятность выхода Коломойского на свободу крайне низка – даже несмотря на сниженную судом до 2,4 млрд грн сумму залога. Игорь Валерьевич отказывается платить, упорно утверждая, что таких денег у него нет.

А ведь, в своих нынешних злоключениях бывший олигарх виноват сам. Бахвалясь своим умением держать нос по ветру и хваленой бизнес-чуйкой, он в свое время несколько раз подряд вошел не в ту дверь, наивно полагая при этом, что ухватил бога за бороду.

Последний раз это было, когда он вложился в кампанию своего друга Зеленского и даже рискнул вернуться на Украину после трех лет отсутствия из-за зарубы с Порошенко по Приватбанку. Сам Игорь Валерьевич тогда полагал, что уж тут-то, на берегах Днепра, он в полнейшей безопасности. А оно вон как в итоге вышло.

Впрочем, с безопасностью экс-олигарх таки не прогадал. В СИЗО его хорошо и притом, бесплатно, охраняют… пока.