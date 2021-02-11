Вошёл во вкус: Зеленский начинает масштабные репрессии, чтобы остаться у власти

17.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, убедившись, что никакой реакции со стороны Европы на закрытие неугодных телеканалов не будет, планирует полностью зачистить оппозиционное поле, чтобы остаться на второй срок.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я многие власти в Украине видел, со многими общался – у всех было желание пойти простым путём, взять и запретить своих оппонентов, просто был период, когда это делать нельзя было. Все хотели это сделать – запретить телеканалы, запретить своих политических оппонентов, но всегда получали сопротивление, в том числе, со стороны Европы. А сегодня – можно!

КРТ канал закрыли – все промолчали, «Одноклассники», «ВКонтакте» закрыли – все промолчали, три телеканала закрыли – все промолчали. Сейчас по Шарию атака – промолчат. Дальше пойдет атака на партию, запретят, потому что КПУ запретили – все промолчали. Ну, не запретили, ограничили её права, то же самое будет с Шариём, а дальше будет ОПЗЖ», – прогнозирует экс-депутат.

«То есть о чем речь? Речь идет о том, что, если всё-таки Зеленский не «по приколу» говорил, что он хочет на второй срок, то я думаю, что идея очень простая: народ меня не любит, но победить мне можно.

А чтобы победить, надо уничтожить все информационные ресурсы оппонентов, всех своих политических оппонентов, правдами-неправдами, через возбуждение уголовных дел, кого-то выдавить из страны, кого-то ликвидируют по случайному стечению обстоятельств какие-то там националисты, а может просто уголовники. Но мы же не знаем, кто там, кого, где найдет.

То есть, разрешили в этой стране делать всё что нужно, чтобы решить те задачи, которые перед ними стоят», – добавил Килинкаров.