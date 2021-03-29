Воскресные выборы: «Единая Россия» выиграла, но осенью могут быть проблемы

29.03.2021, Москва, Елена Острякова

Представитель «Единой России» Евгений Григорьев победил на состоявшихся в воскресенье выборах мэра Якутска, набрав 44,3% голосов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выборы были очень конкурентными. Главный противник Григорьева – представитель «Справедливой России» журналист Виталий Обедин набрал 39,7%. Он стал практически консолидированным кандидатом для протестного электората.

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Григорьеву перешли голоса другого сильного кандидата – Владимира Федорова, который выдвигался от «Партии дела». Однако Якутский городской суд снял его с регистрации за то, что Федоров не предоставил в избирком список уполномоченных (доверенных) лиц. После этого он призвал голосовать за Обедина.

Аналогичным образов Федоров уже привел в кресло мэра в 2018 году Сардану Авксентьеву, которая сделала его своим заместителем.

Из Авксентьевой получился популярный мэр-популист. Она отметилась на посту рядом экстравагантных поступков вроде намерения продать здание мэрии. Но больше всего шума наделал ее демонстративный отказ голосовать за поправки в Конституцию РФ. После этого мэр Якутска стала кумиром российских либералов.

В январе Авксентьева заявила, что уходит в отставку и попросила горожан поддержать на выборах не Федорова, а Григорьева. По мнению большинства наблюдателей, этот поступок привел к разочарованию в ней якутян и сделал невозможным ее выдвижение в Госдуму РФ.

«Фактор поддержки Сарданой Авксентьевой оказался малозначительным, ее призыв голосовать за врио мэра не дал прироста числа протестных голосов, зато обрушил ее персональные рейтинги. Выступая на стороне протестного электората, Авксентьева смогла стать популярным политиком, но, как только ей пришлось идти против мнения оппозиции, число ее сторонников резко поредело. Если бы она была реальным лидером мнений, то результат Григорьева был бы иным, минимум на 10-15% выше, а так – своей победой врио главы обязан исключительно республиканскому начальству в лице Айсена Николаева», – написал в своем телеграм-канале либеральный политолог Илья Гращенков.

Что касается воскресных выборов, они были нелегкими, но честными. Против административного ресурса «Единой России» выступал медиа-потенциал Обедина, подкрепленный финансами Федорова.

Кампания против представителя партии власти была не вполне порядочной. Так, ложно утверждалось, что якут Григорьев является ревностным мусульманином.

Явка на выборах составила 42%. Высокий результат оппозиционного кандидата заставляет аналитиков прогнозировать сложные выборы в Госдуму РФ в сентябре в Якутске.

«ЕР надо серьезно готовиться к осени. Если в Якутии один журналист при поддержке одного предпринимателя идет вровень, то ай-ай-яй. Что-то значит глубинное работает», – написал политолог Марат Баширов.