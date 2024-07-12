Восьмого пакета помощи США хватит на сутки войны – Чаплыга

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Восьмой пакет помощи США столь мал, что его едва ли хватит Украине на один день войны.

Об этом в эфире видеоблога киевского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байден по случаю саммита сказал: «Мы даём вам восьмой пакет». Открываю, читаю: «Речь идёт о пакете стоимостью 225 миллионов долларов». Простите, этого на сутки хватит, или чуть меньше? Если размазать ровненько, то на сутки. Восьмой пакет – ровно на сутки», – сказал Чаплыга.

«В нём написано, что он включает «Пэтриот»… Ты где-то «Пэтриот» можешь купить за 200 миллионов? Он миллиард стоит. Если купишь – я тебе дам 400 миллионов, и потом за 700 продам. 225 – это включая всё, и «Пэтриот». Очевидно, что это кусочек от «Пэтриота». Как зеркало от машины. Машина – «Запорожец», а зеркало от «Пэтриота». Конечно, «серьёзный пакет» 225 миллионов! Я думаю, ради этого стоило слетать в Штаты, поучаствовать в саммите», – подытожил он.