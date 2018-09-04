04.09.2018, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, НАТО, Политика, Украина
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Воспевавший Евромайдан пропагандист превращается в противника ЕС



Активно выступавший в поддержку Майдана киевский телеведущий Дмитрий Гордон, разуверившийся в майдановских ценностях, теперь стал и противником евроинтеграции.

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, в НАТО и Евросоюзе прямо говорят о том, что Украина не нужна этим объединениям.

«Нас не ждут ни в ЕС, ни в НАТО, о чем в кулуарах разных форумов говорили мне высокопоставленные представители ЕС и НАТО. «Украину мы не ждем», – говорили мне они. Я не понимаю, почему наше руководство обманывает население, говоря, что мы идем в ЕС, мы идем в НАТО. Я уже в последнее время, честно говоря, сомневаюсь, нужен ли нам ЕС – там столько своих проблем. То есть я понимаю однозначно, что нам не нужна Россия, это даже не обсуждается для меня. Эти таежные союзы и так далее – это все неверный путь. Но то, что касается Европейского союза, трудно мне сказать», – заявил Гордон.

Ранее Гордон, активно поддерживавший государственный переворот 2013-14 годов, признался, что его загоняют в тупик вопросами, зачем был нужен Евромайдан, если жизнь на Украине стала гораздо хуже.

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