Воспользовавшись истощением ВСУ, российская армия вышла из стратегической обороны

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Украинская армия испытывает нехватку боеприпасов и переживает сейчас острый снарядный голод.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик Алексей Суконкин.

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«До меня доходила информация о жалобах украинские артиллеристов на то, что в сутки на бригадную артиллерийскую группу выдаётся всего 15 снарядов. Сейчас на фронте активно действует около 40 бригад. Поэтому 40 умножаем на 15 и получаем то количество боеприпасов, которое они могут себе позволить в сутки. Для сравнения: в начале так называемого контрнаступления украинские военные в сутки могли использовать 5-10 тысяч снарядов. Плюс мобилизация на Украине, которая так и не достигла своих плановых показателей. Это отражается на восстановлении боеспособности частей, которые выведены из-за больших потерь. Одним словом, очень у них все печально на фронте», – сказал Суконкин в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что ВСУ сейчас находятся в активной обороне, которая включает в себя периодические контратаки и наступательные действия тактического характера.

«Но для активной обороны нужны люди, потому что каждая такая атака оборачивается гибелью личного состава и техники. Кроме того, нужно большое количество снарядов для артиллерии, которые могли бы выполнять задачи по подавлению огневых средств противоположной стороны. На данный момент Украина может себе позволить только оборону», – убежден эксперт.

По его словам, у России другая ситуация.

«Очень похоже на то, что мы вышли из стратегической обороны, которая у была в летний период. Очевидно, что мы сейчас переходим к стратегическим наступательным операциям. Во что это выльется, увидим. Но уже сейчас идут сообщения, что у нас есть продвижение на тех направлениях, где летом шли основные бои», – обратил внимание Суконкин.

Он добавил, что армия должна быть готова к любым действиям в любых погодных условиях.

«Рассуждения о том, что армия не может воевать, потому что идет дождь или выпал снег, больше похоже на рассуждения европейских армий, которые привыкли к определенному комфорту. У нас комфорт не то что отрицается, он просто не берётся в расчет, если ставится боевая задача. Главное, чтобы она соответствовала огневым и манёвренным возможностям подразделения», – говорит эксперт.

Кроме того, было сказано, что российские наступательные действия начались после того, как появились все признаки истощения наступательного потенциала украинской стороны.

«То, что мы видим сейчас, я надеюсь, начальная фаза наступательной операции. Как только будут пройдены рубежи обороны, опорные пункты на переднем крае, возможно, мы увидим какие-то глубокие прорывы», – резюмировал Суконкин.