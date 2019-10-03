Воспользовавшись санкциями, Франция и Германия увеличили торговлю с РФ

03.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Венгрия, несмотря на оказываемое из Брюсселя давление, продолжит сотрудничать с Россией в энергетической сфере.

Об этом в интервью «Известиям» заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Если честно, нас совершенно не волнует, что об этом думают в Брюсселе, потому что речь идет о нашей собственной энергетической безопасности. То, как наполняется наша энергетика, – это внутреннее дело Венгрии, чисто национальная компетенция. И я не думаю, что кто-либо из Западной Европы имеет право оказывать на нас давление в этом отношении, учитывая тот факт, что сейчас идет строительство трубопровода между Россией и Германией. Последняя вообще считается крупнейшим заказчиком «Газпрома» в Европе», – сказал дипломат.

В свою очередь издание поинтересовалось, почему Будапешт в таком случае до сих пор не отменил ограничения против России, введенные ЕС.

Министр заметил, что решения подобного рода зависят от крупных игроков ЕС.

«Отмечу, что мы никогда не поступались общей позицией Европы по этому вопросу и не собираемся ломать единство Евросоюза. Ослаблять санкции или нет, зависит от того, что решат крупные игроки объединения. Но, вы знаете, есть еще такой момент: страны Западной Европы извлекли большую прибыль из санкций, потому что небольшие компании из Центральной Европы, работавшие в РФ, были попросту вытеснены с российского рынка. В то время как французы, немцы, голландцы и другие за эти годы только нарастили и продолжают наращивать торговлю с вашей страной», – подчеркнул глава МИД Венгрии.

«Мы видим, что товарооборот России и Франции за последние годы увеличился на 41%, с Германией — на 20%. А мы за несколько санкционных лет потеряли $8 млрд экспортных возможностей», – пожаловался Сийярто.