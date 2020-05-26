Воссоединение Абхазии и Осетии с Россией без ЛДНР воспримется как издевательство – Делягин

26.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Вхождение Абхазии и Южной Осетии в состав РФ без ДНР и ЛНР будет отрицательно воспринято российской общественностью.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил российских экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воссоединение Южной Осетии с Абхазией без ЛНР и ДНР будет воспринято обществом как издевательство и глумление», – заявил Делягин.

Остается загадкой, с чего Делягин взял, что Россия подумывает присоединить Абхазию, народ и власти которой не раз заявляли, что предпочитают оставаться преданным союзником Москвы, но со своей государственностью. Что касается Южной Осетии, то там действительно мечтают преодолеть исторический раскол и объединиться со своими братьями и родственниками в Северной Осетии.

Тем не менее, он считает, что в ответ на гипотетическое объединение с северокавказскими республиками, российское общество может предъявить серьезные претензии власти.

«Общество это (издевательство – ред.) поймет и скажет: «Так, ребята. Вы убили здравоохранение, вы убили образование, вы разрушили нервную систему всем, кто сдает ЕГЭ и их родителям, а теперь вы нас пытаетесь отвлечь на негодные объекты, вы нас обманываете. Это еще больше ухудшит ситуацию. Я искренне надеюсь, что осенью не произойдет каких-то глобальных, реальных ухудшений ситуации», – провоцирует на пустом месте экономист.

При этом «негодными объектами» он считает как воссоединение с Абхазией и Осетией, так и инициативу внесения изменений в Конституцию РФ.