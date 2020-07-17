17.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Воссоединение или дробление: России и Украине третьего не дано – Стрелков


Россия должна будет вернуть себе свои исторические территории и снова стать единым государством, включающим, в том числе и Украину. В противном случае ее ждет дальнейшее дробление на осколки.

Об этом в эфире телеканала «Рой ТВ» заявил экс-командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – это часть России, по крайней мере, по линию Керзона, наверное и не только, местами. Украина – это часть России, это окраина. Была окраиной Речи Посполитой, потом стала окраиной России, потом перестала быть окраиной, потому что возникла Новороссия и границы России раздвинулись до Крыма и Дуная. Но, тем не менее…

Хватит у нас сил, воли, хватит ли нас, тогда воссоединится все. Не хватит нас или у нас не хватит воли, сил, мужества, разума, выдержки – не только не воссоединимся, но и будем дробиться дальше.

На самом деле, сейчас Россия, осколок ее в виде Российской Федерации и все остальные осколки подвисли в точке неустойчивости. Либо они начнут воссоединяться, слипаться снова, и пойдет развитие во всех отношениях, либо пойдет дальнейшее дробление. Третьего не дано. Эта нейтральная ситуация долго не продлится», – заявил Стрелков.


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