Воссоединение с Крымом спасло Россию от катастрофы – Шахназаров

19.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Спустя шесть лет после возвращения Крыма в состав России становится очевидным, что если бы этого не произошло, могла начаться христианско-мусульманская война, перекинувшаяся на Северный Кавказ и Поволжье.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил гендиректор «Мосфильма», кинорежиссёр Карен Шахназароов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воссоединение с Крымом – это одно из самых важных событий не только в истории современной России, а вообще в истории России, СССР, Российской Империи.

Я думаю, что, на самом деле, эмоции, патриотизм, порыв, воссоединение с соотечественниками – это очень важно, это было и есть, и это, конечно, принималось в расчёт президентом, когда он принимал решение. Но мне кажется, что всё-таки это было не на первом месте. Может и не на втором. Потому что, вообще-то, именно сегодня становится всё более понятным, каков был бы сценарий, если бы этого не произошло.

Во-первых, это однозначно была бы война, причём, намного более тяжёлая и страшная, чем то, что сегодня происходит на Донбассе. Более того, непременно в этой войне раскачали бы татар. Раскачали, обманули, втянули, и эта война вообще приняла бы характер христиано-мусульманской, что для России абсолютная катастрофа, потому что это весь ИГИЛ был бы там.

Но, мало того, конечно, мог втянуться и Северный Кавказ, и Поволжье, и это вообще грозило бы России полным расколом по линии Волги, и это сегодня, спустя шесть лет очевидно, что именно такой сценарий был бы», – заявил Шахназаров.

«Совершенно очевидно, что это решение было продуманное и решение очень тяжёлое. Поскольку совершенно очевидно, что президент понимал все последствия, которые будут. Плюс надо понимать, что, принимая подобные решения, любой политик, хороший – плохой, великий – не великий, у него есть два момента: он принимает политическое решение в интересах своей страны, и он также должен оценивать, как это политическое решение скажется на нём лично.

Учитывая, что это очевидно, что это решение лично президента, он не мог не знать, что лично для него это будет весьма тяжёлым решением, потому что после этого полмира объявят его врагом номер один, как это и произошло», – добавил эксперт.