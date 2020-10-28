Воссоединения с Россией не будет, русофобия стала украинским трендом – Скачко

28.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на результаты местных выборов на Украине, которые якобы свидетельствуют о политическом расколе, население этой страны всё больше заражается русофобией и отходит от России.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил политический эмигрант, известный киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раскололась ли страна? Мне кажется, что если и раскололась, то только в представлении ЦИК, и в представлении таких специалистов, которые обсуждают: «Юго-Восток откололся от Запада, Запад от Юго-Востока, а в Центре находится болото».

Да ничего там не находится. Все опросы показывают, что трендом для всей Украины, к сожалению, уже является русофобия, уже даже не многовекторность, а курс на Запад, стремление к обособленности. Они стали главенствующими в головах украинского населения в той или иной степени и в зависимости от регионов.

Это определит и отношение к России. Определённые силы, конечно же, хотят поиметь Россию и поиметь с России – от вакцины до дипломатической и прочей помощи. На самом же деле они делают то, что делали всегда – думают, что они самые хитрые, и что они могут обмануть, что «чубатые обманут бородатых и покажут дулю в шароварах». Это происходит в головах господина Медведчука, Бойко, Лёвочкина, Рабиновича, и остальных», – сказал Скачко.

По его мнению, Россия должна предпринять решительные меры для того, чтобы исправить ситуацию.

«Мне кажется, что без каких-то решительных шагов, может быть даже без удара по столу, предупреждающего, что на Россию нельзя так оголтело нападать, ничего уже не будет. Мы разошлись как в море корабли, и без сурового окрика капитана то ли с берега, то ли с более крупного корабля, маленький корабль, который болтается и очень напоминает продукт диссимиляции в полынье, ничего с Украиной не будет, никакого сближения, а тем более межгосударственного единения до поцелуев в дёсны», – резюмировал эксперт.