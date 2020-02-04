Восстание марионеток: новое «правительство» Косово вступило в конфликт с вашингтонскими хозяевами

04.02.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Новый «премьер-министр» непризнанного Косово Альбин Курти ознаменовал свое вступление в должность рядом заявлений, противоречащих установкам главного вашингтонского куратора – спецпредставителя президента США по косовскому урегулированию Ричарда Греннела.

Американский «смотрящий» недавно призвал новое «правительство» немедленно отменить 100% пошлины на сербские товары, передает корреспондент «Политнавигатора».

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В свете грядущей президентской кампании в США Греннел придает огромное значение восстановлению авиа и железнодорожного сообщения между Белградом и Приштиной и анонсирует новые действия по сближению Сербии с ее «самоопределившейся» южной провинцией.

Курти (мелкий) и Греннел

«Премьер» Курти, напротив, демонстрирует агрессию и стремление к эскалации напряженности. Так, он объявил, что 100% пошлины остаются. Кроме того, он инициирует судебное разбирательство против Сербии «за геноцид».

Курти также пообещал ввести обязательную воинскую повинность и значительно увеличить бюджет «армии».

Курти

«Я призову Белград к ответственности за совершенные военные преступления и потребую компенсации за нанесенный военный ущерб. Я выдвину обвинения против Сербии за геноцид и создам институт военных преступлений . Будет принят закон о военных преступлениях. Мы также вводим обязательную военную службу на три месяца» – сказал Курти, добавив, что бюджеты для «косовской армии» и полиции будут значительно увеличены.

«Министром обороны» он сделал бывшего боевика «Освободительной армии Косово» (ОАК) Антона Чуни, который был осужден в 2016 году за убийство шести сербов в 1998 году. Его, вместе с семью другими албанцами из ОАК, судили заочно. Каждый из них был приговорен к 15 годам тюрьмы.

боевик Чуни

Министр обороны Сербии Александр Вулин пообещал, что действия косовского «правительства» не останутся без ответа. Он считает заявления о судебном иске против Сербии бессмысленными, «как если бы хорваты-усташи подали в суд на заключенных своего концлагеря Ясеновац после окончания Второй Мировой войны».

«С момента прибытия международного контингента в Косово более 1000 сербов были убиты и более 200 000 изгнаны! Албанцы сформировали «армию» не для участия в миротворческих операциях, а для ведения войны. И всем известно против кого. Это серьезная угроза миру на Балканах», – подчеркнул Вулин.

Опасными назвал заявления Курти о воинском призыве министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Сербы практически будут вынуждены служить в так называемой Косовской армии, которая была создана путем нарушения всех действующих соглашений и в которой они будут вынуждены завтра расстреливать своих братьев, не дай Бог», – предупредил Дачич.

Дачич

Комментируя идею Курти о судебном иске к Сербии, он напомнил об убитых сербских семьях из Старого Грачака, убитых в автобусе «Ниш-экспресс», детях, убитых в Гораждеваце, погибших на озере Радонич и в Клечке.