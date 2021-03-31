«Восстановим, что разрушила Украина, и создадим своё» – Пушилин посетил разбомбленную ВСУ школу

31.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе рабочей поездки в Горловку проинспектировал восстановленное муниципальное общеобразовательное учреждение города Горловки «Школа № 52».

Об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава государства в сопровождении начальника Управления образования городской администрации Марии Полубан и руководителя администрации города Ивана Приходько.

Школа подвергалась артобстрелам со стороны ВСУ дважды – в 2014 и 2015 годах. Учащиеся школы были временно переведены в другие учебные заведения вплоть до второго семестра 2016 года. Однако, когда дети вернулись, третий этаж был полностью закрыт и школьники вынуждены были заниматься на двух оставшихся.

Ремонтные работы велись на протяжении нескольких лет, а в 2020 году школа была включена в Программу восстановления и развития. В Программу вошли ремонтные работы на третьем этаже учебного заведения, который получил наибольшие повреждения, благодаря им – в школе был возобновлен образовательный процесс.

«Очень обидно, что средства, которые должны идти на развитие, на капитальный ремонт, вкладываются в восстановление после обстрелов. Хочется докричаться до той стороны и сказать: «Хватит!» – сказала начальник Управления образования городской администрации Марии Полубан.

Она также добавила, что при Украине 20 лет на ремонт школ деньги не выделялись.

Ознакомившись с восстановительными работами, Денис Пушилин отметил, что в школе еще многое предстоит сделать. Он поручил главе местной администрации провести подготовительные работы и включить школу в Программу восстановления и развития в следующем году, чтобы завершить ремонт.

«Нам надо сделать то, что Украина не сделала, и то, что разрушила», – подчеркнул глава государства.

Также в ходе визита Денис Пушилин посетил урок истории для учащихся 10-го класса в одном из восстановленных классов. Преподаватель Татьяна Рубежанская рассказала, что занятие посвящено событиям Переяславской рады.

Послушав, как школьники отвечают на вопросы учителя, глава государства по просьбе учительницы принял участие в обсуждении темы урока.

«Хотелось бы начать с того, что у нас уже появилась традиция – 18 января встречаться в Крыму с друзьями и возлагать цветы к памятнику Богдану Хмельницкому. Это важно и актуально, особенно сейчас, потому что спирали истории иногда повторяются.

Если мы посмотрим значимый 1654 год, то, на чем делал акцент Богдан Хмельницкий, становится понятно, насколько это близко и актуально. Богдан Хмельницкий в своем обращении тогда говорил о вере православной, о земле Русской. Потом это попытались все подменить.

Почему тогда это все происходило. Потому что тогда жили под гнетом, я говорю о Речи Посполитой. Навязывались чуждые ценности, язык подвергался гонениям, происходили нападки на православие. Это вам ничего не напоминает?

Это то, что происходило в 2014 году, и то, что происходит по сей день. С чем мы не согласились. А предшествовал этому государственный переворот в Киеве, после которого Украина начала двигаться в направлении, совершенно нам непонятном.

У нас просто хотели забрать русский язык, на котором мы разговаривали с рождения. А определенные предпосылки были задолго до этого – когда, например, фильмы стали показывать только на украинском языке. Мы понимали этот язык – но всегда плохо, когда заставляют», – рассказал Пушилин детям.

Он подчеркнул, что изначально была понятна простая истина – успешное будущее Донбасса возможно только с Россией.

«Пройдет время, может, десятилетия, и ситуация поменяется, но слишком много совершено преступлений, слишком много пролито крови. Объективно это так.

Вот ваша школа дважды попадала под обстрел, и хорошо, что вас тогда в ней не было. А в других школах, в которые были попадания, погибали дети, учителя, мирные жители… Просто взять и простить, сделать вид, что этого не произошло, – это невозможно», – добавил глава государства.

По окончании встречи руководитель ДНР пожелал детям успешной учебы и внимательного отношения к тому, что говорят учителя.