Восстановить Украину невозможно. Модель тупиковая – киевский экономист

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После окончания боевых действий Украине не сможет получить толчок к развитию и восстановлению, потому что и до войны ее экономика была крайне неэффективна. Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Куща, в результате Украина получит двойной удар – разруху на фоне экономической несостоятельности.

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«У нас – комбинация экономической неэффективности, которая сложилась до войны, и военного кризиса, который сложился в результате нападения России. Это комбинация двух факторов. Это очень важный момент, который нужно помнить… Гипотетически моделируем. Представим, что завтра Северная Корея нападает на Южную, Южная Корея получает повреждения, связанные с войной: часть оккупировано территорий, часть – разрушена. Но у Южной Кореи есть уже сформированная экономическая эффективность, то есть после войны ей нужно просто восстановить разрушенные активы, и они заработают так же эффективно, как работали до войны. А у нас совершенно иная история, у нас до войны была тупиковая эволюционная ветвь экономического развития. Наша экономическая модель была тупиковая, она была крайне неэффективна в части перераспределения национального дохода в функцию широких слоев населения, крайне неэффективна с точки зрения экономического роста, капитализации экономики и так далее. И на эту экономическую неэффективность нагромодилась еще и военная разруха», – заявил Кущ.