Восстановить Украину невозможно. Модель тупиковая – киевский экономист

Анатолий Лапин.  
26.09.2023 13:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1298
 
Война, Дзен, Украина, Экономика


После окончания боевых действий Украине не сможет получить толчок к развитию и восстановлению, потому что и до войны ее экономика была крайне неэффективна. Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Куща, в результате Украина получит двойной удар – разруху на фоне экономической несостоятельности.

После окончания боевых действий Украине не сможет получить толчок к развитию и восстановлению, потому...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«У нас – комбинация экономической неэффективности, которая сложилась до войны, и военного кризиса, который сложился в результате нападения России. Это комбинация двух факторов. Это очень важный момент, который нужно помнить… Гипотетически моделируем.

Представим, что завтра Северная Корея нападает на Южную, Южная Корея получает повреждения, связанные с войной: часть оккупировано территорий, часть – разрушена. Но у Южной Кореи есть уже сформированная экономическая эффективность, то есть после войны ей нужно просто восстановить разрушенные активы, и они заработают так же эффективно, как работали до войны.

А у нас совершенно иная история, у нас до войны была тупиковая эволюционная ветвь экономического развития. Наша экономическая модель была тупиковая, она была крайне неэффективна в части перераспределения национального дохода в функцию широких слоев населения, крайне неэффективна с точки зрения экономического роста, капитализации экономики и так далее. И на эту экономическую неэффективность нагромодилась еще и военная разруха», – заявил Кущ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть