Восстановление Донбасса обойдется Украине слишком дорого – экономист

06.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

В случае возвращения Донбасса под контроль Киева украинская экономика не потянет восстановления региона, а на серьёзную помощь западных «партнёров» в этом деле рассчитывать не приходится.

Об этом в эфире телеканала «КТР» заявил экономист Андрей Новак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На первых этапах после возвращения Донбасса, которое, я не сомневаюсь, рано или поздно произойдёт, конечно, это будет очень большой ношей для украинской экономики. Эта ситуация будет похожа на объединение западной и восточной Германии, до сегодняшнего дня западная Германия, за 30 лет влила в экономику восточной Германии три триллиона долларов.

Исходя из возможностей немецкой экономики и украинской экономики, очевидно, что нам понадобится больше времени чем Германии. Но захваченная часть Донбасса – это не такая территория и не такое количество население как восточная Германия. Поэтому, скорость адаптации и скорость возвращения оккупированной части Донбасса, будет зависеть напрямую от объема инвестиций, которые туда придут, как с украинского бюджета, так и из внешних инвестиций», – отметил экономист.

Он подчеркнул, что украинский бюджет для этого слишком мал.

«Мы понимаем, что на украинский бюджет особо рассчитывать нельзя, потому что он очень ограничен. Но международная помощь по восстановлению Донбасса, в том числе экономики Донбасса – это то, что Украина может получить и должна получить, вопрос только в каких объемах.

Потому что можно удовлетвориться, к примеру, сотрудничеством с западными партнёрами, у нас есть от них помощь, но это по минимуму. Если сравнить, как они работают с той же Грецией или как они работают со странами ЕС, с той же Польшей, сколько им приходит инвестиций и кредитов от ЕС, то та помощь, которая сегодня идёт Украине – это мизер», – резюмировал Новак.