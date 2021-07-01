Восстановление имперского триединства должно стать стратегической целью – российский эксперт

01.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» накануне отметил важнейшие вопросы, в том числе триединства русского, украинского и белорусского народов, что в перспективе может быть не только фактором самоидентификации, но и безопасности российского государства.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«То, что Путин считает русский, белорусский и украинский народы одним народом, это крайне важное заявление, в том числе для формирования внешнеполитической стратегии. Я уверен, что восстановление этого триединства – имперского, как хотите его называйте, является стратегической целью нашего государства, кто бы ни был у власти, это другой вопрос.

Сколько бы ни убеждали, что это ерунда, – это одна из центральных точек нашей самоидентификации и нашей безопасности, сколько бы мы ни говорили, что сейчас ядерное оружие всё сдерживает. Здесь концентрируются основные опасности, включая военные и включая и внутренние, потому что оттуда многие внутренние факторы и проблемы, многие механизмы и схемы работы перебрасываются сюда, поэтому иметь там враждебный плацдарм крайне нежелательно для любой власти. По крайней мере, для той, которая будет ощущать себя патриотической», – сказал Михеев. «Когда Путин упоминал о возможности восстановления того или иного, он говорил в первую очередь о Белоруссии, Украине и России, при этом он впервые упомянул крайне важным сохранение межнационального баланса. Я считаю эту тему тоже очень важной: русский народ (не обижая никого) является государствообразующим. Размывание этого ядра грозит распадом России. То, что Путин это сказал, на мой взгляд, это правильно», – отметил эксперт.

При этом он от себя добавил, что здесь можно было бы пройтись и по миграционной политике.

«Сейчас наша миграционная политика формируется по чисто рыночным принципам – кому-то выгодно зарабатывать на этом деньги, он зарабатывает. Этот подход как главенствующий не может быть основным. Да, экономика, да, вопросы бизнеса – всё это важно. Но вопросы перспективы, взгляд на 50-100 лет вперёд должен здесь быть важнее любой экономической целесообразности», – подчеркнул Михеев.

Напомним, также в ходе «прямой линии» Владимир Путин заявил, что Украина не внесена в список недружественных России государств, потому что украинцы и русские – один народ.