«Восстановление займёт 5 лет» – украинцам советуют привыкать к регулярным отключениям света

Вадим Москаленко.  
03.06.2024 20:34
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Для полного восстановления объектов электрогенерации украинским специалистам понадобится до пяти лет.

Об этом на канале «Ukrinform» заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для полного восстановления объектов электрогенерации украинским специалистам понадобится до пяти лет. Об этом на...

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«Сейчас у нас общая ситуация – это дефицит генерирующих мощностей в системе. Но если честно, то всё, что мы можем делать – это привыкать, что это в порядке вещей.

То есть, как минимум, следующие два года, а я думаю что горизонт на самом деле до пяти лет, когда мы сможем восстановить ситуацию до уровня, когда ограничений в потреблении вообще не будет, всё будет работать хорошо, как и должно работать. Так выглядит прогноз касательно полноценного восстановления», – успокаивал эксперт.

«До того мы живём в режиме нормальной ситуации ограничений на 4-6 часов в сутки по всей стране. А для Киева этот срок составляет 6-8 часов в сутки, И это нормально», – подчеркнул Харченко.

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