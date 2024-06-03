«Восстановление займёт 5 лет» – украинцам советуют привыкать к регулярным отключениям света
Для полного восстановления объектов электрогенерации украинским специалистам понадобится до пяти лет.
Об этом на канале «Ukrinform» заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас у нас общая ситуация – это дефицит генерирующих мощностей в системе. Но если честно, то всё, что мы можем делать – это привыкать, что это в порядке вещей.
То есть, как минимум, следующие два года, а я думаю что горизонт на самом деле до пяти лет, когда мы сможем восстановить ситуацию до уровня, когда ограничений в потреблении вообще не будет, всё будет работать хорошо, как и должно работать. Так выглядит прогноз касательно полноценного восстановления», – успокаивал эксперт.
«До того мы живём в режиме нормальной ситуации ограничений на 4-6 часов в сутки по всей стране. А для Киева этот срок составляет 6-8 часов в сутки, И это нормально», – подчеркнул Харченко.
Спасибо!
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