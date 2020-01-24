Восточная Европа предлагает альтернативную версию холокоста

24.01.2020, Москва, Олег Кравцов

В ряде европейских стран нынешние власти пытаются отрицать причастность своих «национальных героев» к уничтожению евреев.

Об этом в комментарии «Известиям» заявил директор фонда «Историческая память», историк Александр Дюков.

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Издание обратило внимание, что особое удивление вызвало на проходившем в Израиле форуме в память о жертвах холокоста стало отсутствие польского президента Анджея Дуды, тем более что в годы Второй мировой на польской территории находился один из самых страшных лагерей смерти Освенцим, в котором были убиты и замучены миллионы людей, включая евреев.

«Память о Второй мировой войне — это то, что нас объединяет. Попытки исказить историю имеют вполне конкретные политические причины. Но некоторые восточно-европейские страны пытаются сформулировать какую-то свою альтернативную версию истории холокоста, отрицая причастность своих «национальных героев» к этим преступлениям. И как раз эти страны — локомотивы антироссийских резолюций, которые, как мы видели, принимает Европарламент, – сказал Дюков.

Как сообщал ПолитНавигатор», в Германии признали, что Европа настаивает на осуждении Россией советского прошлого и ее согласии принять мифологизированную версию истории.