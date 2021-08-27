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27.08.2021 16:20 (Мск), Варшава, Матеуш Пискорский
 
Авторская колонка, Белоруссия, Дзен, ЕС, Запад, Польша, Россия
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Восточная Европа вернулась в состояние «холодной войны»

Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что военные начинают строить забор на государственной границе...

Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что военные начинают строить забор на государственной границе с Белоруссией. Это связано с сообщениями о попытках незаконного пересечения границы мигрантами из Ближнего Востока и Центральной Азии, которых пропускает в Европу официальный Минск в качестве мести за поддержку Беломайдана.

О ситуации в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает польский политолог Матеуш Пискорский.

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Заборы и стены вдоль границ – обычная практика в многих государствах. Самая известная из стен в современной Европе разделяла Берлин вплоть до конца 1989 года. Потом разного рода стены и заборы строились по всему миру. Для Варшавы примером стала стена на американо-мексиканской границе, длина которой уже более 1000 км (вся протяженность границы США с Мексикой составляет 3145 км). Эту мега-ограду возвели по инициативе любимого польской правящей партией «Право и справедливость» экс-президента Дональда Трампа.

Впрочем, исследования Техасского технологического университета и Университета A&M показывают, что стена Трампа не привела к заметному спаду потока нелегальных иммигрантов и контрабанды наркотиков.

Другим примером для Польши стала эффективность забора на границе Венгрии и Сербии, возведенная для сдерживания потока мигрантов в 2016 году. Польские пограничники оказывали помощь в патрулировании этого участка венгерской границы.

Опыт, статистикм и исследования говорят, что единственным способом ограничения незаконной иммиграции остается усиление (численное и техническое) пограничной службы и других органов патрулирования границы. Без этого даже самая укрепленная стена не поможет; её можно пересечь разными способами. Поэтому суть строительства пограничных заборов – отнюдь не приостановление потока иммигрантов. Скорее, это политическая символика, посыл внутренним и внешним адресатам.

Именно так можно воспринимать многочисленные граничные стены и заборы, построенные за последние несколько лет государствами Центральной и Восточной Европы. Этим занимается Украина и Эстония (граница с Россией), Литва, Латвия и теперь Польша (границы с Россией и Белоруссией). Все это своего рода политический манифест новой «холодной войны».

Заборы и стены должны быть – по мнению правящих этими странами политиков – установленными не только на географической границе, но, в первую очередь, в общественном сознании, в коллективном менталитете. Граница со стеной или забором символически определяет врага, угрозу, от которой нужно огородится.

Так после короткого периода риторики о необходимости отмены границ, мы имеем дело с масштабным процессом восстановления «закрытого мира». Конечно, этому способствует пандемия и беженцы, но для Восточной Европы, прежде всего, это – признак возвращения во времена «холодной войны».

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