Восточная Германия двигает промышленность вперед, но процветает запад страны

Елена Острякова.  
11.11.2024 23:56
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Дискриминация, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал


Восточная Германия стала пионером производства чипов, водородной инфраструктуры, электромобилей.

Об этом депутат от СДПГ Фабиан Функе заявил в Бундестаге на заседании, посвященном 35-летию падения Берлинской стены, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Восточная Германия стала пионером производства чипов, водородной инфраструктуры, электромобилей. Об этом депутат от СДПГ...

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«Промышленность Восточной Германии превратилась в краеугольный камень процветания ФРГ. Это необходимо для экономического успеха этой страны в ближайшие десятилетия. Особенно после горького опыта 90-х годов. Я горжусь этим как восточный германец», – сказал Функе.

При этом он отметил, что Восточной Германии катастрофически не хватает инвестиций.

«В то же время остается проблемой обеспечить это процветание и для всей Восточной Германии. Многие регионы все еще не оправились экономически от шока воссоединения, закрытия предприятий и отсутствия признания за то, что сделано. Разрыв между зависшими и успешными регионами становится все больше.

Заработная плата в Восточной Германии по-прежнему ниже, чем в западной. Вопрос в том, кому на самом деле принадлежит восток, как распределяются активы в этой стране. Восточные немцы остаются редкостью на руководящих постах. Особенно ущемлены возможности молодых людей, нашего поколения», – заключил Функе.

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