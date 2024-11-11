Восточная Германия двигает промышленность вперед, но процветает запад страны

Восточная Германия стала пионером производства чипов, водородной инфраструктуры, электромобилей.

Об этом депутат от СДПГ Фабиан Функе заявил в Бундестаге на заседании, посвященном 35-летию падения Берлинской стены, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Промышленность Восточной Германии превратилась в краеугольный камень процветания ФРГ. Это необходимо для экономического успеха этой страны в ближайшие десятилетия. Особенно после горького опыта 90-х годов. Я горжусь этим как восточный германец», – сказал Функе.

При этом он отметил, что Восточной Германии катастрофически не хватает инвестиций.

«В то же время остается проблемой обеспечить это процветание и для всей Восточной Германии. Многие регионы все еще не оправились экономически от шока воссоединения, закрытия предприятий и отсутствия признания за то, что сделано. Разрыв между зависшими и успешными регионами становится все больше.

Заработная плата в Восточной Германии по-прежнему ниже, чем в западной. Вопрос в том, кому на самом деле принадлежит восток, как распределяются активы в этой стране. Восточные немцы остаются редкостью на руководящих постах. Особенно ущемлены возможности молодых людей, нашего поколения», – заключил Функе.