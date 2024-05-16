Восточноевропейские хамоватые националисты развалят ЕС – Марков

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В восточноевропейских странах растут националистические настроения, из-за чего они начнут враждовать со всеми соседями, и развалят Евросоюз.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил московский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Румыны хотят взять Молдавию себе. В принципе, национализм у них тоже есть какой-то. Народы довольно близкие. Им помогает то, что они сильнее, они больше, чем Молдавия, и они богаче. У них такой проект есть. Они консолидированы в том, чтобы забрать себе Молдавию, и за счет этого стать немного Великой Румынией», – сказал Марков.

«Но молдаване были людьми второго сорта в Румынии, поэтому молдаване это помнят – и не хотят. Также Брюссель против этого. Я занимался этим вопросом тщательно. Американцы поддерживают поглощение Молдавии Румынией. А Брюссель и Евросоюз против этого, потому что они считают, что в этом случае резко поднимется румынский национализм, и они считают, что Евросоюз может потенциально быть разорван вот этими молодыми, хамоватыми восточноевропейскими национализмами. Великая Румыния, Великая Венгрия, Великая Польша… они, вот эти проекты, рано или поздно вцепятся друг другу в глотку, начнут друг с другом конфликтовать, могут даже воевать, и так и развалится Евросоюз из-за этих восточно-европейских хамоватых национализмов», – добавил политолог.