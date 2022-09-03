Восточный экономический форум продемонстрирует миру триумф союза России и Китая

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С 5 сентября стартует VII Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдёт в течение трёх дней во Владивостоке, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

При этом важной составляющей мероприятия будет присутствие представительной делегации из КНР, что станет настоящим символом крепнущего союза двух стран.

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И это действительно показательно, так как на форум по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина приедет в качестве главы большой группы китайских чиновников и бизнесменов сам председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу.

Это знаковая фигура в политической системе КНР, представляющая высший государственный орган, олицетворяющий в свою очередь волю всего китайского народа.

То есть ВЭФ станет такой важной политико-экономической площадкой, призванной подчеркнуть и продемонстрировать двуцентричность форума и в целом интеграционных процессов в Большой Евразии и на Дальнем Востоке, в частности происходящих сейчас вокруг России и Китая.

В этом, наверное, и будет заключаться главный смысл мероприятия, который является серьезным этапом в преддверии уже Самаркандского саммита ШОС 15-16 сентября, предназначенного закрепить достигнутые результаты в рамках ВЭФ.

Поэтому не зря на днях министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил:

«Россия и другие государства мира выразили поддержку принципу «одного Китая» на фоне обострения ситуации в Тайваньском проливе».

Глава МИД КНР Ван И.

Всё это в купе с визитом еще в июле во Владивосток делегации Российско-Китайского делового совета (РКДС) и китайских партнёров создает благоприятную почву для проведения как самого форума, так и для продвижения новых совместных индустриальных проектов и развития сотрудничества во многих отраслях и сферах.

Признаком этого является то, что одним из главных языков ВЭФ-2022, помимо русского и английского, стал китайский. При этом в сессии под названием «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизируется под давлением» предусмотрено отдельное заседание делового совета по развитию Дальнего Востока РФ и Северо-Восточных провинций КНР, призванное усилить связь и экономические отношения между приграничными регионами двух стран.

О том, что отношения между Россией и Китаем поднимутся на новый уровень в результате проведения ВЭФ-2022, говорит и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он отметил колоссальные изменения, произошедшие со времени прошлого форума и готовность Пекина выстраивать более тесное сотрудничество во всех сферах.

«Я вижу впереди главу, безусловно, более масштабную, чем прошлая. Из-за того, что Китай очень быстро рос и не весь бизнес обладал опытом международных инвестиций. Но сейчас мы видим, что степень зрелости и готовности к взаимодействию существенно выросла. У нас 4200 километров границы, высокая экономическая связанность. Народы хорошо друг к другу относятся. При этом, как государство, КНР выстраивает стратегические долгосрочные планы сотрудничества с нами на десятилетия вперед», – подчеркнул министр.

Эти слова подтверждаются большим ростом объемов взаимной торговли между державами. Так, в 2021 году товарооборот России и Китая вырос на 35,9%, достигнув рекордного уровня в 146,9 миллиарда долларов. Доля КНР в товарообороте с Россией в 2013 году составила 11%, а в 2021 году — 18%.

Наверняка нынешний год даст еще больший и рекордный прирост, так как за первое полугодие 2022 года товарооборот между двумя странами увеличился на 29%, что составляет 97,7 млрд долларов.

Помимо наращивания поставок нефти и газа, Россия также оказала Поднебесной большую помощь в деле покрытия дефицита электроэнергии, связанного с засухой, увеличив поставки энергии на 70%. КНР также начала с этого года закупать большие объёмы российского угля для насыщения своих ТЭС.

При этом обе страны выбрали путь дедолларизации во взаимной торговле, что отмечает в своей публикации даже ведущее финансовое американское издание Bloomberg:

«Россия планирует покупку юаней и других валют дружественных стран на сумму до 70 млрд долларов в этом году, чтобы замедлить рост рубля, прежде чем перейти к долгосрочной стратегии продажи запасов юаней для финансирования инвестиций».

Сторонами запланировано также внедрение новых магистральных проектов по транспортировке российских энергоносителей в Китай.

Речь идет о том, что помимо трубопровода «Сила Сибири» рассматривается вопрос возведения еще и «Силы Сибири-2». Причём это уже не просто трубопровод, а большой производственный комплекс, предусматривающий переработку сырья внутри страны с последующей поставкой продукции уже на рынки КНР и Азии. В частности, уже начал создаваться под данный проект целый Амурский газохимический кластер.

Интересно, что с Сахалина российской стороной также будет строиться газопровод в материковую часть, и он также будет проложен в Китай. Это даёт огромные преимущества, так как в случае морской блокады Поднебесной со стороны США спрос на голубое топливо в Азии будет гигантский.

Это эффективный способ держать Японию в узде, которая боится сейчас уйти из совместных сахалинских проектов, так как рискует остаться, как и Европа, полностью без энергоносителей.

Ведь Москва вполне может переключить весь газовый поток уже в сторону Пекина, лишив Токио каких-либо поставок. В этом смысле Россия выступает в качестве «энергетического союзника» Китая, помогая выстоять в противостоянии с США, обеспечивая к тому же ему и надёжный тыл.

И само сотрудничество касается не только вопросов поставок сырья, так как на ВЭФ-2022 предполагается обсудить тему возрождения института совместных предприятий в регионе, что подразумевает производственную и технологическую кооперацию. То есть следует ожидать проработки новых индустриальных проектов с участием китайского капитала и технологий на Дальнем Востоке.

При этом для КНР является привлекательным и участие в развитии Северного морского пути, раскрывающего огромные возможности для торговли. Российское правительство уже вложило в этот проект 1,8 триллиона рублей с расчетом на то, что в перспективе увеличатся поставки продукции с Севера на рынки Китая и Азии на сумму более 100 миллиардов долларов в год.

Это также показывает со всей очевидностью, что сама Россия полностью поворачивается на Юг и Восток, столкнувшись с политикой тотальных санкций со стороны Запада. А наращивание торговли с Китаем, как и технологическая помощь от него, не только сохраняет уровень доходов, но и создаёт условия для развития собственного производства и развития совместных индустриальных проектов.

Поэтому мифы о том, что Россия очутилась в кольце международной изоляции, оказались абсолютно несостоятельными. Тем более, что на ВЭФ-2022 приедут делегации из более чем сорока стран, в том числе из недружественных, так как японские, южнокорейские и даже американские корпорации боятся быть окончательно вытесненными из Сибири и Дальнего Востока.

В то же время огромный интерес китайских и южно-азиатских компаний к региону открывает новые возможности и многомиллиардные инвестиции. Поэтому общий экономический и военно-политический блок России и Китая уже сформировался, что будет неизбежно вести к созданию нового единого регионального рынка и платёжных систем в ближайшем будущем, куда будут вовлечены и все страны ЕАЭС.

Примечательно, что со временем проведения ВЭФ-2022 совпали по срокам самые большие за последние десятилетия военные учения «Восток-2022», в которых принимают участие войсковые подразделения как раз тех государств, представители которых будут заседать на мероприятии.

Речь идет об армейских частях Китая, Индии, Лаоса и Монголии. И что интересно активную фазу учений 6 сентября посетит сам Владимир Путин.

Поэтому, конечно, это вовсе не случайность, а демонстрация единства формирующегося союза двух ведущих держав Евразии, которые и будут писать её историю в ближайшие столетия.