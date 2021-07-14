Восток и юг Украины не верят, что власть справляется с вакцинацией, и не планируют вакцинироваться

14.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Около трети населения Украины считают, что власть справляется с проведением вакцинации, и почти две трети – что не справляется.

Об этом на презентации результатов исследования «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения» сообщила председатель правления Центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

29,7% опрошенных считают, что власть справляется с вакцинацией населения, а противоположной точки зрения придерживаются 60,8%. При этом в центральном регионе люди настроены более оптимистично, там 38,8% считают, что власть справляется с вакцинацией, и 55,2% – что власть не справляется с вакцинацией.

Больше всего скептиков на востоке, там 68,4% считают что власть не справляется с вакцинацией, и лишь 20,1% считают, что справляется. Почти такие же показатели – 64,1% скептиков против 25,3% оптимистов – в западном регионе. Около 10% опрошенных затруднились с ответом.

При этом из тех, кто считает, что власть не справляется с вакцинацией почти 2/3 или 63,6% считают, что это вызвано субъективными причинами – непрофессионализмом власти и политическими интересами при выборе вакцины. Лишь один из шести считает, что власть не справляется с вакцинацией из-за объективных причин – большой очереди за вакцинами, сложности проведения переговоров и так далее.

Пятая часть опрошенных не смогли ответить на вопрос о характере причин, по которым вакцинация провалена, при этом в Южном регионе почти 40% опрошенных уклонились от ответа.

«Это означает фактически страх высказать своё мнение», – отметила Ольга Балакирева.

10% опрошенных сказали что они уже вакцинировались, 9,2% – что они планируют вакцинироваться в ближайшее время, то есть, уже записались на вакцинацию, ещё 20,5% сказали что они планируют вакцинироваться, но не знают когда. 29,2% не решили, будут ли вакцинироваться, и почти столько же – 28,3% решили не вакцинироваться. 2,8 % отказались отвечать на вопрос о своей вакцинации и планах вакцинироваться.

Региональные различия в ответе на вопрос, планирует ли человек вакцинироваться, проявились достаточно ярко. Так как в центральном регионе лишь 22% опрошенных решили не вакцинироваться, тогда как на юге этот показатель почти вдвое выше – 43%. Выше среднего он также на востоке – 34,9%, и в Донбассе 29,6%. В западном регионе 24,8% людей решили не вакцинироваться.

«10% опрошенных сказали, что они уже вакцинировались, и мы позитивно восприняли эту цифру, потому что вы знаете какие данные опубликовало Министерство здравоохранения на время проведения опроса – более 3 млн уже вакцинировались один или два раза. Поскольку мы опрашиваем взрослое население, то эти 10% очень коррелируют с этими показателями, и это говорит о довольно надежном результате нашей выборочной совокупности в целом», – отметила Ольга Балакирева.

При этом в западном регионе 11,9% опрошенных ответили, что уже вакцинировались, в центральном регионе – 11,7% на востоке – 7,7% на Донбассе – 8,6% и на юге – 6,0%.

«Региональные различия логичны – западный регион более заинтересован с точки зрения трудовой миграции в проведении вакцинации. Мы также видим более высокий показатель в центральном регионе и более низкие – на Донбассе, на востоке и на юге. Возможно, опять-таки, стоит сравнить с государственной статистикой – насколько это объективно», – сказала Ольга Балакирева.

Опрос проводился с 29 июня – 9 июля 2021. Опрошено 3011 респондентов методом личного интервью по месту жительства респондента. Стандартное отклонение: 1,1-1,9.