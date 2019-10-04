«Восток нам всё подсирает!» – Дроздов взорвался фонтаном зловонной грязи

04.10.2019, Киев, Игорь Петров

Жителей Донбасса, вместо особого статуса, надо лишить всех гражданских прав, поскольку они «ватники и сепары» и все время мешают становлению Украины как государства.

Об этом в эфире телеканала «ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ» заявил журналист и украинский неонацист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всегда говорил, что мы должны ввести карантин для тех областей, мы должны лишить их всех гражданских прав. Они должны быть отстранены от украинской жизни как избиратели. У них надо забрать право голоса, право быть избранным и т.д.

С этой формулой мы будем легитимизировать все то, против чего мы боролись.

Представьте себе, что вы в ОРДЛО. Что вы пять лет имеете двойные пенсии и от Украины, и от Раши, вы имеете двойные зарплаты – раз в месяц пересекли себе блокпост, сняли себе с банкомата украинского деньги.

Почему-то моя мама, которая любит Украину, не имеет двух пенсий, правда? Представьте себе, что вы живете в условиях, когда вы про Украину не знаете ничего. Для вас Украина ¬ это просто хунта, которая вас стреляет.

Представьте себе, что ваш сын пошел ополченцем. Против своей собственной страны, рассказывает страшные вещи про украинских солдат. Представьте себе, что в вашей голове, если вы маленький ребенок, 5 лет, уже Новороссия.

Вы пошли в школу, держите в руках учебник своей новороссийской субъектности, вам рассказывают, что Захарченко – ваш первый народный президент.

Представьте себе, что такой человек сейчас получит право голоса на украинских выборах.

Как вы думаете, какой процент будет у Шария, Бойко? У какой-то региональной партии с названием «За путина» или «За интеграцию»?

Я вообще жду, когда Мотороле или какому-то убитому выблядку посмертно дадут свидетельство участника боевых действий.

Восток нам всегда все подсирает. Все державотврочество Украины 28 лет всегда упирается в понятие «Восточная Украина».

Там всегда вылазят эти колорадские, сепарские, ватные взгляды и они нам постоянно подванивают и подванивают уже третье десятилетие», – несло Остапа.