Восток Украины не желает воевать с ЛДНР

09.06.2021, В Киеве призвали усилить пропаганду на восточные регионыКиев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В то время, как в Галичине отмечается позитивный рост радикальных настроений в отношении решения конфликта на Донбассе, восточные регионы демонстрируют тенденцию в пользу поиска любого компромисса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Она отметила, что, как правило, с 2014 года за компромиссный путь решения конфликта выступала большая часть украинского общества, а меньшинство, на уровне 17 – 20 процентов выступало за агрессивный вариант. Однако к 2021 году показатели поменялись.

«За последние полтора года произошла определённая радикализация в западном регионе, и впервые с 2014 года на Западе фактически равная поддержка идеи как поиска компромиссов, так и идеи более жёсткой позиции, что мир может быть достигнут только тогда, когда какая-либо из сторон победит – по 36 процентов за каждый из этих вариантов», – рассказала Золкина.

В то же время она выразила опасения относительно изменений мнения за последние полтора года на Востоке страны.

«Выросла ориентированность на любые компромиссы, и теперь там общественное мнение тоже ориентировано на компромиссы, но в этой ориентированности больше готовности не к выборочным, а именно к любым компромиссам. Пока что это изменение не выходит на поверхность в виде каких-то внутренних противоречий, пока что это не разрывает, не раскалывает общественное мнение, но это тот момент, на который нужно обратить внимание. В связи с этим мы понимаем, что с Востоком Украины, фрустрированным, несколько разочарованным, нужно работать особо специфически на протяжении ближайшего времени», – призвала пропагандистка.