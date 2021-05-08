«Восток Украины всегда считал себя советским, а, значит, – русским» – ветеран-бандеровец

08.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Население Востока Украины никогда не ощущало и до сих пор не ощущает себя единым целым с советским (российским) государством, а вот идеи украинского самостийничества до 1991 года в УССР разделяла лишь горстка бандеровцев.

Об этом в эфире телеканала «UA:первый» заявил «ветеран» УПА Николай Петрущак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те люди с Востока Украины, мобилизованные, не идентифицировали себя украинцами, они считали себя советским народом, а это всё русский народ, понимаете? И они и сейчас так считают, а мы считали и знаем, что СССР – это была оккупация Украины.

После того, как УНР была разгромлена, и дальше были «зимние походы» и так далее, мы знаем эти вещи. Это делало небольшое количество людей, а остальные самоотверженно работали «за Родину, за Сталина». Мы знали, что СССР – это оккупация Украины Москвой. Мы и сейчас этого придерживаемся», – рассказал Петрущак.