Востоковед: Страх за свою судьбу толкает Китай к России

05.02.2022  23:07 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Китай, Россия, США, Экономика


Россия и Китай вчера заключили в Пекине ряд экономических соглашений, интересных обеим сторонам. Пекин пошел на активизацию сотрудничества с Москвой, поскольку осознал серьезность недружественных планов Запада.

Об этом в интервью радиостанции «Вести ФМ» заявил российский востоковед Алексей Маслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и Китай вчера заключили в Пекине ряд экономических соглашений, интересных обеим сторонам. Пекин...

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«Это соглашение с «Роснефтью» (она давно активный участник китайского рынка) и корпорацией  Huawei, у которой тяжелая ситуация, ее погнали со всех западных рынков. Хотя  Huawei  очень давно работает в России, какого-то прорыва не было. Сейчас заключен договор с крупнейшей российской корпорацией.

Плюс, Россия становится крупнейшим поставщиком энергоресурсов в Китай, чего Китай долгое время не хотел, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. Наконец, Россия становится крупнейшим поставщиком продукции агропромышленного комплекса. Для нас это очень выгодно», – сказал Маслов.

Он также упомянул соглашение о строительстве совместной лунной станции. Эксперт допустил, что российские компании будут допущены на китайский рынок.

«Если Россия с 2014 года испытывает удары по своей экономике, то Китай долгое время пытался все свести к каким-то спорным вопросам тарифных соглашений. Когда на Китай «наехали» так же, как на Россию: объявлены санкции против бизнесменов, крупнейшая китайская корпорация  Huawei не допускается в западный мир, – действительно санкции ограничивают рост Китая, он начинает менять свою позицию. Стало понятно, что это не экономический спор. Это спор о судьбе страны», – сказал Маслов.

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