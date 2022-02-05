Востоковед: Страх за свою судьбу толкает Китай к России

Россия и Китай вчера заключили в Пекине ряд экономических соглашений, интересных обеим сторонам. Пекин пошел на активизацию сотрудничества с Москвой, поскольку осознал серьезность недружественных планов Запада.

Об этом в интервью радиостанции «Вести ФМ» заявил российский востоковед Алексей Маслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это соглашение с «Роснефтью» (она давно активный участник китайского рынка) и корпорацией Huawei, у которой тяжелая ситуация, ее погнали со всех западных рынков. Хотя Huawei очень давно работает в России, какого-то прорыва не было. Сейчас заключен договор с крупнейшей российской корпорацией.

Плюс, Россия становится крупнейшим поставщиком энергоресурсов в Китай, чего Китай долгое время не хотел, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. Наконец, Россия становится крупнейшим поставщиком продукции агропромышленного комплекса. Для нас это очень выгодно», – сказал Маслов.