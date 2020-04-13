Восторгавшийся Одесской Хатынью депутат хочет брататься с Россией

13.04.2020, Киев, Максим Карпенко

У россиян и украинцев намного больше общего, чем, например, у немцев и французов, которые на протяжении столетий воевали друг с другом, а в итоге объединились и создали Евросоюз.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, получивший широкую известность после того, как предал избирателей Одессы, перебежал в лагерь Петра Порошенко и с восторгом вел трансляцию из Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 года украинские нацисты заживо сожгли сторонников Русской весны.

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«Германия и Франция столетиями убивали друг друга. Но посмотрите, что случилось, в принципе, через непродолжительное время после большой войны, которая была в Европе, я имею в виду Вторую мировую войну, – и немцы, и французы вместе построили Европейский союз. И это не нужно забывать.

А у нас с россиянами намного больше вещей, которые нас объединяют. Это правда, что говорить, больше, чем немцев и французов. Это общие корни Киевской Руси и много других вещей…

Нужно жить умом и понимать, что это большая страна, это наш сосед, нам по земному шару никуда не деться друг от друга. Конечно, мы должны защитить себя, конечно, мы должны быть абсолютно независимыми и иметь свою собственную жизнь и свой путь.

Но вы хотите иметь хорошие отношения со своими соседями или плохие? Если эти соседи сошли с ума, их нужно поставить на место, но потом вы все равно будете с ними общаться как-то, иначе не выйдет.

Потому, сто лет, не сто лет, но чем быстрее, тем лучше. Но только после того, как мы вернем Крым, Донбасс, получим репарации на то, чтобы это все было восстановлено. И тогда, да, можно разговаривать», – заявил Гончаренко.