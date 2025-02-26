Восторги – это популизм. США остаются враждебной нам державой – историк

Катя Добрина.  
26.02.2025 21:59
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США вспомнят все методы Холодной войны, чтобы воздействовать на Россию. Ни Китай, ни Штаты не могут быть для нас союзниками.

Такое мнение высказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США вспомнят все методы Холодной войны, чтобы воздействовать на Россию. Ни Китай, ни Штаты...

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«То, что штаты разогнали USАID, который превратился в коррупционную «прачечную», нам не несет ничего хорошего. Никто в США не будет отказываться от такого инструмента смены власти, как они говорят, ненасильственного сопротивления.

Давайте начнем с того, что в США официально 17 разведок, а по факту 22. Это службы, которые занимаются разведывательной деятельностью по всему миру, и естественно ничего хорошего не несут. И восторги по поводу того, что Трамп разгоняет USАID – это, извините, популизм. Я считаю, что противник будет душить нас в объятиях, разлагать нашу страну изнутри, вспомнит все методы Холодной войны», – подчеркнул он.

По словам эксперта, России необходимо держать дистанцию как от Китая, так и от США.

«Ни один из крупных акторов мировой политики никогда не будет равнозначным союзником. Так устроена геополитика, что каждое крупное государство – это всегда «одиночество самурая». Все государства, которые долгое время навязывались в союзники, будь то бывший советский восточный блок, где только братушки-болгары дважды воевали с Россией, – всегда были нашими геополитическими противниками.

Я скажу свое оценочное суждение, но надо выслушать, что нам предлагают Соединенные штаты, рассмотреть, что выгодно, а что – нет, и придерживаться только своих интересов, только интересов России, как государства, как цивилизации.

Иногда эти интересы могут быть близкими с Соединенными штатами, но чаще всего они будут враждебными. По поводу американской политики – я не знаю, у кого могут быть какие-то сомнения, что любой президент США может отменить любой договор, если он становится невыгодным. Пример – «ядерная сделка» с Ираном: один президент подписывает, другой – отменяет. И еще раз», – указал Макушин.

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