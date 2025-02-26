США вспомнят все методы Холодной войны, чтобы воздействовать на Россию. Ни Китай, ни Штаты не могут быть для нас союзниками.

Такое мнение высказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что штаты разогнали USАID, который превратился в коррупционную «прачечную», нам не несет ничего хорошего. Никто в США не будет отказываться от такого инструмента смены власти, как они говорят, ненасильственного сопротивления. Давайте начнем с того, что в США официально 17 разведок, а по факту 22. Это службы, которые занимаются разведывательной деятельностью по всему миру, и естественно ничего хорошего не несут. И восторги по поводу того, что Трамп разгоняет USАID – это, извините, популизм. Я считаю, что противник будет душить нас в объятиях, разлагать нашу страну изнутри, вспомнит все методы Холодной войны», – подчеркнул он.

По словам эксперта, России необходимо держать дистанцию как от Китая, так и от США.