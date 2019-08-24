Вот это «незалежность»: Как посольство США управляет туземными вождями Украины

24.08.2019, Мадрид, Владимир Гладков

Национальное антикоррупционное бюро Украины, созданное как «независимый орган» в рамках обещанных реформ после Евромайдана, на самом деле управлялось куратором из США и использовалось для давления на украинскую верхушку с целью принятия нужных американцев решений.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил беглый нардеп Александр Онищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них был там куратор из ФБР, которая сидела в американском посольстве. Имя её Карен Гринвей, которая непосредственно управлялась Госдепом американским и которая непосредственно контролировала через американское посольство НАБУ и смотрела, на какие кейсы можно было нападать, на какие нельзя.

Сейчас она уже, я так понимаю, из-за того, что была вся эта история с Полом Манафортом и вмешательством Украины в выборы Соединённых Штатов, то есть она, можно сказать, ушла на пенсию или её ушли, конечная её судьба такая же, как и у посла Йованович, которую тоже отозвали», – рассказал политик.

По его сведениям, американские кураторы тихонько собирали компромат на Петра Порошенко – на случай победы его на президентских выборах.

«Для меня стало ясно, что Порошенко просто исполняет волю определённых лиц в Америке, которых всё устраивает, его политика, грубо говоря, внешняя, за это ему дают те преференции, которые он делал внутри страны, а это его личное обогащение, то есть, его эти коррупционные схемы, на тот период, на них просто закрывали глаза.

Они собирали там материал, но ему разрешали это делать в надежде на то, что, если вдруг он выиграет второй срок и выборы, у них будет достаточно компромата и материалов на него, через которые они смогли бы им манипулировать и, тем самым, управлять Украиной в том направлении, как им выгодно», – заметил Онищенко.

Он добавил, что задача США – ослабить Россию, поэтому и Порошенко, и Вашингтон были заинтересованы в продолжении бойни на Донбассе и нулевом результате «Минска».

«Задача Соединённых Штатов – ослабить Россию, то есть вот эта война, которая там происходила в Украине с 2014 года – им это было выгодно. Выгодно было и Америке, и Порошенко: что он её поддерживает, что они не садятся за стол переговоров. Войну можно было закончить в любой момент, были же Минские договорённости, был «нормандский формат». Вопрос нужно было только один: сесть за стол с Путиным тогда, договориться, подписать соглашение и прекратить. Хотя бы прекратить военные действия», – резюмировал беглый нардеп.