//exit;
03.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Криминал, Украина
Просмотров:

Вот это поворот: Нападавшие на главаря С14 оказались не агентами Путина, а наоборот

По делу о подрыве гранаты в квартире координатора нацистской группировки С14 Сергея Мазура задержаны пять человек. Координировал группировку и забрасывал боеприпас в окно квартиры экс-боевик «Азова» участник АТО Олег Акимов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом стало сегодня на суде, который состоялся в Борисполе. Задержанные накануне по обвинению в покушении на Мазура будут содержаться в СИЗО, некоторые – с возможностью выхода под залог.

Соратник Мазура нацист Евгений Карась уточнил, что при задержании обвиняемых в покушении был обнаружен арсенал с боеприпасами. Карась делает вывод, что банда брала заказы на покушения и, помимо Мазура, в перспективе могли быть более серьезные цели.

Как сообщал «ПолитНавигатор», взрыв в квартире Мазура произошел в ночь на 10 октября. Националисту повезло – его самого не было в комнате. Пострадал отец боевика, ему была сделана операция.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть