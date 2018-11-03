Вот это поворот: Нападавшие на главаря С14 оказались не агентами Путина, а наоборот

03.11.2018, Киев, Михаил Рябов

По делу о подрыве гранаты в квартире координатора нацистской группировки С14 Сергея Мазура задержаны пять человек. Координировал группировку и забрасывал боеприпас в окно квартиры экс-боевик «Азова» участник АТО Олег Акимов.

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Об этом стало сегодня на суде, который состоялся в Борисполе. Задержанные накануне по обвинению в покушении на Мазура будут содержаться в СИЗО, некоторые – с возможностью выхода под залог.

Соратник Мазура нацист Евгений Карась уточнил, что при задержании обвиняемых в покушении был обнаружен арсенал с боеприпасами. Карась делает вывод, что банда брала заказы на покушения и, помимо Мазура, в перспективе могли быть более серьезные цели.

Как сообщал «ПолитНавигатор», взрыв в квартире Мазура произошел в ночь на 10 октября. Националисту повезло – его самого не было в комнате. Пострадал отец боевика, ему была сделана операция.